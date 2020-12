Lapin aluehallintoviraston tekemässä raviratsiassa huomautettavaa vain vähän

Aluehallintovirastolta uusi ympäristölupa Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen (Pohjois-Suomi) 7.12.2020 09:45:00 EET | Tiedote

Aluehallintovirasto on myöntänyt Sotkamo Silver Oy:lle uuden ympäristöluvan Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen. Ympäristöluvassa on määrätty hakemuksessa esitettyjä tiukempia raja-arvoja päästöille. Niiden alittaminen edellyttää muun muassa kaivoksen vesien käsittelyn tehostamista nykyisestä. Jätealueiden sulkemista ja jälkihoitoa koskeva vakuus on kasvatettu noin 5,9 miljoonaan euroon.