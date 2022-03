Lapin elinkeinoelämän uusi visio: Lappi hakee kasvua vihreän siirtymän edelläkävijyydellä

Lapin elinkeinoelämä haluaa tehdä alueesta pohjoisen Euroopan vetovoimaisimman ja kestävimmän kasvuympäristön. Uuden pitkän tähtäimen tavoitteen suunnitteluun osallistui Lapissa toimivia yrityksiä sekä vaikuttajia, ja suunnittelutyötä on johtanut Lapin kauppakamari. Yhteisen vision kirkastaminen nähtiin tarpeelliseksi, jotta Lapin elinkeinoelämästä välittyisi valtakunnan tasolle ja päätöksentekoon jatkosta entistä yhtenäisempi viesti.

”Tavoitteemme on luoda Lapista alusta uudenlaiselle yhteistyölle, kansainvälinen solmukohta luonnonvarojen kestävälle käytölle ja vastuulliselle kasvulle. Kun yritykset menestyvät ja luovat työmahdollisuuksia, täällä on kaikkien hyvä asua ja elää”, sanoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Kasvua haetaan vahvistamalla eri toimialojen, perinteisten ja uusien, toimintamahdollisuuksia. Elinkeinoelämän perinteiset tukijalat, kaivannais- ja metalliteollisuus, matkailu ja metsät, luovat pohjan laajalle investointipotentiaalille. Digitalisaation vauhdittuminen ja vihreä siirtymä tarkoittavat energian tarpeen lisääntymistä ja kasvattavat energia-alan investointi- ja kehitysmahdollisuuksia Lapissa. Lisäksi alueen perinteisen alkutuotannon vahvistuminen tukee omalta osaltaan kansallista omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.​

Lapin elinkeinoelämä vahvistaa roolia vihreän siirtymän mahdollistajana. Lapin alueen mineraalit ja bioraaka-aineet ovat keskeisessä roolissa vihreän sähköistyvän yhteiskunnan toteuttamisessa.

”Lapin elinkeinoelämän tavoitteena ei ole olla tulevaisuudessa ainoastaan hiilineutraali, vaan lappilaiset ratkaisut auttavat laajemmalla tasolla ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lapin hiilikädenjälki auttaa koko Suomea ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, arvioi Ansala.​

Lapin yritykset haluavat kasvaa myös kansainvälisillä markkinoilla. Lapin tavoitteena on kehittyä entistä vahvemmaksi logistiseksi solmukohdaksi, jossa niin pohjoisen kuin kansainvälisten markkinoidenkin toimijat kohtaavat. Lappi on sijainniltaan keskeinen osa pohjoista Eurooppaa ja sijainti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan investointeihin. “Menestys vaatii tehokkaiden kansainvälisten logististen yhteyksien kehittämistä eri puolelle Lappia ja Lapin sisällä. Yhteystarve myös jäämerelle on ilmeinen”, sanoo Ansala.

Yhteisen vision myötä Lapin elinkeinoelämällä on nyt yhteinen viesti Lapille tärkeisiin yhteistyöverkostoihin ja Suomen päättäjille. Lappi ja pohjoinen tarjoaa koko Suomelle ratkaisuja uuteen kasvuun ja vihreään siirtymään, kunhan toimintaedellytykset ovat kunnossa. Suomessa on nyt aika kääntää katseet pohjoiseen”, Ansala toteaa.

--

Lapin elinkeinoelämän uuden vision suunnitteluun osallistui Lapin kauppakamarin lisäksi useita yrityksiä kaikilta Lapin keskeisiltä toimialoilta, elinkeinoelämän kannalta keskeisiä julkisen sektorin toimijoita ja Lapin kansanedustajia. Visiota on työstetty pyöreiden pöytien keskusteluissa loppuvuonna 2021 ja alkuvuonna 2022. Työ on osa Lapin kauppakamarin Kasvua yhteistyöllä -hanketta (EAKR).