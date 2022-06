Lapin ELY-keskus jatkaa soiden kartoitusta ja aloittaa pienvesien kunnostukset osana Helmi-ohjelmaa 

Suomen ympäristökeskuksen Letot-hankkeessa kartoitetaan tänä kesänä lettoja Lapissa Rovaniemen, Pellon, Tervolan, Ylitornion, Tornion, Keminmaan, Kemin, Simon ja Ranuan kuntien alueella. Hankkeen tavoitteena on selvittää lettojen tilaa, sijaintia, määrää ja ennallistamistarpeita. ELY-keskuksen inventoinnit kohdistuvat suojelualueiden ulkopuolisille luonnoltaan arvokkaille ja ravinteisille kohteille.

Tämän vuoden kohteiksi on vihjetiedon avulla valikoitunut noin sata suota/suon osaa, jotka käydään kartoittamassa. Inventoijia on kolme, joka on enemmän kuin aiempina kesinä. Viime kesänä painopiste oli Kittilässä ja maastokauden aikana kerättiin arvokasta luontotietoa reilusti yli tuhannelta hehtaarilta.

- Yksi hienoimmista löydöistä oli satojen tikankonttien täyttämä upea lettokorpi. Mahtavaa oli myös se, että kesän aikana löytyi lähes kaikkia 13 luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa määriteltyä lettotyyppiä, inventoija Oona Allonen iloitsee.

Letot-hanke on perustiedonkeruuta, eikä siinä tehdä suojelu- tai ennallistamissuunnittelua. Löytyneiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpien suojelu- ja ennallistamiskohteiden edistämisestä saatetaan mahdollisissa jatkohankkeissa tulevaisuudessa käydä keskusteluja maanomistajien kanssa. Suojelu on vapaaehtoista ja maanomistajat saavat siitä korvauksen.

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksella tuetaan monimuotoisuutta

Lapin ELY-keskuksessa tarkastellaan myös pienvesiä ja rantaluontoa osana Helmi-ohjelmaa. Kohteet voivat olla esimerkiksi lähteitä, puroja ja rantoja. Tavoitteena on käynnistää uusien kohteiden inventoinnit ja edistää kunnostussuunnitelmia.

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksella tuetaan ensisijaisesti pienvesi- ja rantaluontokohteita, joiden tila on heikentynyt esimerkiksi maankäytön muutosten ja vesirakentamisen seurauksena. Kunnostussuunnitelmia tehdään lupaaville kohteille, joilla on kunnostamistarpeita, mutta myös aktiivisia ja kiinnostuneita maanomistajia.

Helmi-ohjelmassa tehdään monipuolisesti yhteistyötä maanomistajien, yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Toimenpiteet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa.