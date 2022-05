Lapin ELY-keskus pyytää työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmaan lausuntoja

Lappilaiset yritykset näkevät työvoiman saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen hidasteeksi. Viime vuonna rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus oli Lapissa 53 %, kun se koko maassa oli 44 %. Työvoimapula-ammattien määrä on myös ollut jatkuvassa kasvussa.

Samanaikaisesti Lapissa on työvoiman kohtaannon haasteita. Vaikka yrityksillä on työvoimapula, Lapissa on silti noin 8 300 henkilöä vailla työtä.

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmassa on kuvattu nykytila sekä arvioitu uusien toimenpiteiden tarvetta. Suunnitelmaan on tunnistettu viisi teemaa: kohtaanto ja osaaminen, alueiden veto- ja pitovoima sekä infra. Toimenpiteet, joita on tarkasteltu kohderyhmittäin, on koottu suunnitelmaan teemakohtaisesti. Kunkin teeman kohdalta on tunnistettu tärkeimmät osaavan työvoiman saatavuuden haasteet.

ELY-keskus pyytää lausuntoja erityisesti toimenpidesuunnitelman kokonaisuudesta. Tavoitteena on selvittää, onko ehdotettu Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelma tasapainoinen, vaikuttava ja toteuttamiskelpoinen.

Toimenpidesuunnitelmaa on työstetty Lapin Johdon strategiafoorumin toimeksiannosta Lapin ELY-keskuksen koordinoiman työryhmän voimin. Työryhmä koostuu lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän edustajista sekä Lapin liiton ja Lapin TE-palvelujen edustajista. Toimenpidesuunnitelma pohjautuu Lapin maakuntaohjelman, Lappi-sopimuksen, toteuttamiseen.



Anna lausuntosi osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmaan lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa.