Lapin rajanylityspaikoilla on osallistuttava terveystarkastukseen, jos saapuu maahan riskimaasta

Lapin aluehallintovirasto määrää pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Rovaniemen, Sallan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville. Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen ja sen järjestää kunta tai sairaanhoitopiiri.

Pakolliseen terveystarkastukseen on osallistuttava, jos saapuu maahan riskimaasta. Riskimaita ovat maat, joiden koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 ihmistä kahden viikon aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on ajantasainen tieto siitä, mitkä maat ovat riskimaita.

Määräys terveystarkastuksista ei koske:

vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia,

työtehtävissä olevaa tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä,

henkilöitä, joilla on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä,

henkilöitä, joilla on esittää luotettava todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-infektiosta,

erityisryhmiä, joilla on paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa sovitun menettelyn mukainen todistus ,

saamelais ia , jotka ylittävät rajan saamelaisen elinkeinon tai kulttuurin harjoittamisen vuoksi .

Terveystarkastuksen järjestää kunta tai sairaanhoitopiiri.

Molemmat määräykset, määräys terveystarkastukseen osallistumisesta sekä määräys kunnille ja sairaanhoitopiireille terveystarkastuksen järjestämisestä, ovat voimassa 1.6.-30.6.2021.

