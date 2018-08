Lapinjärvellä pilotoidaan ravinteiden sitomista ojavedestä kierrä-tysmateriaalin avulla

Lapinjärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon purkuojaan asennetaan perjantaina 24.8.2018 ojavesien ravinteiden pidätykseen suunniteltu puhdistuskontti, jossa ravinteita pidättävänä materiaalina toimii ren-gasleike. Pilotoinnin tavoitteena on testata puhdistuskontin toimintoja ravinteiden sitojana ja kaapparina. Samalla voidaan vähentää Taasianjoen ravinnekuormitusta.

Ravinteiden kierrätys on merkittävässä roolissa biokiertotaloudessa, jota Lapinjärvellä edistetään Resurssiviisas Lapinjärvi -hankkeen avulla. Ravinnekiertojen tehostaminen edellyttää uusia menetelmiä, josta nyt testattava puhdistuskontti on yksi esimerkki. Puhdistuskontti toimii esimerkkinä kiertotaloudesta myös puhdistusmateriaalin osalta: käytetyt autonrenkaat saavat kontissa uuden käyttötarkoituksen ravinteiden pidättäjinä.

Puhdistuskontti on joensuulais-lappeenrantalaisen Apila Group Oy:n kehittämä ja yritys vastaa kokeilun käytännön toteutuksesta. Yritys on saanut rahoitusta puhdistuskontin kehittämiseen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Ravinnekierrätyspilotti toteutetaan Lapinjärven kunnan, Resurssiviisas Lapinjärvi -hankkeen ja Apila Group Oy:n yhteistyönä.

Lehdistö on tervetullut seuraamaan puhdistuskontin asennusta perjantaina 24.8 klo 9.30 alkaen osoitteeseen Suurniityntie 60, 07800 Lapinjärvi. Paikalla lisätietoja antavat sekä kunnan että Apila Group Oy:n edustajat.