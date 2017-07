Lapinjärven kunta avaa visitlapinjärvi.fi -sivuston

3.7.2017 15:37 | Lapinjärven kunta

Lapinjärven kunta koosti vierailijoille tarkoitetut palvelunsa yksiin kansiin esitteeseen ja nettisivuille. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa tehty kokonaisuus kertoo missä Lapinjärvellä voi syödä, nukkua, ostostella sekä mitä nähtävyyksiä ja luontokohteita kunnasta löytyy.

Tule löytöretkelle Itä-Uudenmaan yllätyksellisimpään kuntaan!

Kirkonkylän alkuperäinen kylänraitti, yhteisöllinen tunnelma, 6-tien dynaamiset palvelut, omaa luokkaansa olevat kiipeilykalliot, erityislaatuinen Taidekoti ja Unescon suojelema Struven ketjun piste…Lapinjärveltä löytyy vaikka mitä nähtävää ja koettavaa.

Lapinjärven kunta avaa uudet vierailijoille ja matkailijoille tarkoitetun visitlapinjärvi.fi -nettisivuston 3.7.2017. Tiedot palveluista, nähtävyyksistä sekä luonto- ja retkikohteista löytyvät suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Kohteista on painettu myös esite, joita on jaossa eri puolilla kuntaa.

- Lapinjärven ohi 6-tietä ajaa päivittäin tuhansia ihmisiä – mutta monikaan ei pysähdy kurkkaamaan kylänraitillemme tai käyttämään laadukkaita palveluitamme, harmittelee kunnanjohtaja Tiina Heikka.



- Meiltä löytyy niin upeita paikkoja ja ihmisiä, että haluamme kertoa niistä helposti ja tiivistetysti ohiajajille. Idea esitteestä, johon kokoisimme faktoja vierailijoille, lähti yritysten aloitteesta liikkeelle, Heikka jatkaa.

Visitlapinjärvi.fi-sivuston tiedot on jokainen yritys laatinut itse. Kokonaisuus on valmistunut kunnan työntekijöiden ja yrittäjien kanssa yhdessä hyvässä yhteistyössä. Erityisesti koordinoinnissa ja käännöstyössä apuna on ollut 6-tien varren yritysten Hotelli Hanhen ja Mehiläispesän henkilökunta.

- On ollut ilo auttaa tässä projektissa. Olen positiivisesti yllättynyt siitä yhteisöllisyydestä joka vallitsee Lapinjärven kunnan työntekijöiden ja yrittäjien välillä mikä on mahdollistanut projektin onnistumisen! toteaa Patrick Åberg joka työskentelee konseptisuunnittelun ja brändien parissa.

- Pienen kunnan markkinointibudjetti on todella pieni, mutta näin yhdessä tekemällä saamme paljon aikaan pienelläkin rahasummalla, Tiina Heikka toteaa ja kiittelee yrittäjiä hienosta työstä.

Tutustu ja lue lisää:

visitlapinjärvi.fi