Lapinjärvi kutsuu kokoon Suomen Suurimman Luokkakokouksen

”Kenen homma olikaan järjestää luokkakokous?”, pohtii moni. Lapinjärvellä asia on nyt ratkaistu. Lapinjärven kunta ja Porlammin alueen yhdistykset järjestävät Suomen Suurimman Luokkakokouksen lauantaina 8.6.2019 klo 17 alkaen Porlammin liikuntahallilla.

Lapinjärvellä koulua on vuosien aikana käynyt koulutietä moni Lapinjärveltä, Artjärveltä, Myrskylästä, Liljendalista ja kauempaakin. Nyt on aika muistella yhteisiä koulumuistoja hyvissä mielin. Luokkakokoukseen ovat tervetulleita kaikki Lapinjärvellä jossain elämänsä vaiheessa koulua käyneet ja myös kaikki muut tapahtumasta kiinnostuneet.

Mikä on Suomen Suurin Luokkakokous 2019?

Tapahtuman suosio sosiaalisessa mediassa on yllättänyt järjestäjät positiivisesti. Järjestäjät ovat pyytäneet osallistujia kutsumaan omat luokkakaverinsa tapahtumaan ja viettämään kaikkien ikäluokkien yhteistä luokkakokousta.

Tapahtuma on K-18. Anniskelusta luokkakokouksessa vastaa lapinjärveläinen Monica’s Cafe, jolla on A-oikeudet. Juhlaherkut pöytään tuovat Porlammin Martat, jotka lupaavat tarjoiluksi bileisiin sopivia herkkuja: pyttipannua, salaattia, patonkia, kahvia sekä suolaista ja makeaa leivonnaista.

Tapahtuma lupaa musiikkiesityksiä, puheita, kierroksen vanhassa lukiossa ja hauskaa yhdessäoloa. Bändeistä voi tunnistaa tuttuja naamoja kouluajoilta. Esiintymään voi vielä ehdottaa myös itseään!

Tapahtumassa on mahdollisuus ikuistaa iholleen LAPINJÄRVI-teksti tai yksi Lapinjärven postinumeroista. Lapinjärven kunta tarjoaa viidelle ensimmäiselle tatuointi-intoiselle Lapinjärvi-tatuoinnin. Tatuoinnit tekee ammattitaitoinen tatuoija.

Järjestämässä ovat Lapinjärven kunnan lisäksi Porlammin Kyläyhdistys, Porlammin Pyry, Porlammin VPK, Porlammin Martat sekä Nuorisoseura Soihtu. Majoitusta kauempaa juhliin saapuville tarjoavat paikalliset majoituspalvelut sekä Artjärven Aurinko.

Hyvät ideat on tehty toteutettavaksi – ja näin Lapinjärvellä tehdään

”Ajatuksena on, että bileissä on ruokaa ja juomaa ostettavana ja ilmaista ohjelmaa, niin että muuta ei tarvitse tuoda kuin itsensä. Näin pääsemme tapaamaan vanhoja tuttuja ja muistelemaan kouluaikoja.”, kertoo Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka, joka on itsekin käynyt koulua Lapinjärvellä.

Tervetuloa siis mukaan Lapinjärven kunnan ja Porlammin alueen yhdistysten järjestämään Suomen Suurimpaan Luokkakokoukseen 8.6.2019 klo 17-02 Porlammin Liikuntahallille.

Vaikka Suomen Suurin Luokkakokous-tapahtuma on tarkoitettu aikuisille, myös lapset ja perheet halutaan ottaa huomioon päivän aikana. Porlammin Kyläyhdistys järjestää lapsiperheille 8.6. Porlammin Puistopiknikin klo 11-14. Esiintymässä Nukkumimmi ja tapahtumassa on grilli. Puistopiknik on osa koko Suomen laajuista Avoimet Kylät-tapahtumakokonaisuutta.

