Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten ideakilpailun ehdotukset saapuivat

Lapinlahden sairaalan rakennuksille haetaan mahdollista uutta omistajaa ja käyttötarkoitusta ideakilpailulla, johon saapui määräaikaan mennessä neljä ehdotusta. Kilpailuehdotusten palautusaika päättyi 31.5.2019 kello 12.

Kilpailu on kaksivaiheinen. Kesän aikana arviointiryhmä valitsee ehdotusten joukosta toiseen vaiheeseen kolme työtä. Myynnin lisäksi kilpailuun otetaan mukaan myös vuokraukseen perustuvat ehdotukset.

”Arviointiryhmä aloittaa työskentelynsä ennen juhannusta, ja pyrimme päättämään toiseen vaiheeseen menevistä töistä syyskesällä. Käymme kaikki ehdotukset läpi ja arvioimme ne kilpailuohjelmassa määriteltyjen kriteerien avulla. Lopullisen päätöksen voittajasta tekee kaupunginvaltuusto. Toivon, että arviointiryhmä käy monipuolista ja vilkasta keskustelua parhaasta ratkaisusta”, kertoo arviointiryhmää vetävä toimialajohtaja Mikko Aho.



Kilpailun toinen vaihe käynnistyy arviolta syyskuussa 2019. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus antaa palautetta toisessa vaiheessa mukana oleville kilpailijoille kerrokantasi-palvelussa, kun jatkoon valitut työt ovat selvillä.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää voittajasta vuonna 2020. Tämän jälkeen alkaa mahdollisesti tarvittava asemakaavan muutos voittajaehdotuksen pohjalta. Kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt käynnistyisivät arviolta vuonna 2021.

Vuonna 1841 valmistunut Lapinlahden sairaala on Suomen vanhin mielisairaala. Sekä C. L. Engelin suunnittelema päärakennus että ympäröivä puisto ovat suojeltuja. Puisto jää kaupungin omistukseen ja se säilytetään kaikille avoimena alueena.

Kaupunki on vuokrannut Lapinlahden sairaalan vuonna 2015 väliaikaisesti Osuuskunta Lapinlahden tilajakamolle ja Suomen Mielenterveysseuralle, joka on Lapinlahteen Lähteen taustaorganisaatio. Osuuskunta Lapinlahden tilajakamo ja Lapinlahden Lähde jatkavat toimintaa sairaalan tiloissa kaupungin vuokralaisina, kunnes uusi omistaja on selvillä.