Lapissa työttömiä tammikuun lopussa alle 9 000

Lapissa oli tammikuun lopussa noin 8 920 työtöntä työnhakijaa ja työttömien osuus työvoimasta 11,0 %. Työttömiä oli 3 % vähemmän kuin joulukuussa ja 24 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautettujen määrä on yli puolittunut vuoden takaisesta. Työttömyys on laskenut Lapissa enemmän kuin koko maassa ja työttömien osuus työvoimasta on lähellä koko maan keskimääräistä.

Työttömyys on vähentynyt kaikissa Lapin kunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Suhteellisesti työttömyys on vähentynyt eniten Tunturi-Lapissa (37 %) ja Pohjois-Lapissa (36 %). Matkailupaikkakunnillakin työttömyys on laskenut lähelle koronapandemiaa edeltäviä lukuja. Kemi-Tornion ja Itä-Lapin seutukunnissa työttömiä oli vähemmän kuin vuoden 2020 tammikuussa.

Uusia työpaikkoja lähes kaksinkertaisesti

Tammikuussa TE-palveluihin ilmoitettiin Lapissa 5 300 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 95 % enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Kaikkiaan Lapissa oli tammikuussa avoinna 8 740 työpaikkaa. Työvoiman kysynnässä näkyi aiempien kuukausien tapaan erityisesti matkailun ja laajemminkin palvelualan sekä rakentamisen työvoimatarpeet. Rakentamisen työpaikkoja oli avoinna erityisesti Rovaniemellä ja Kemissä.

Muuttuvat rajoitukset ravintoloiden aukioloajoissa ovat aiheuttaneet matkailualalla epävarmuutta työsuhteiden jatkuvuuteen ja siten vaikeuttaneet työvoiman rekrytointia. Kevään ja kesän aikana aloitetaan TE-palvelujen ja yritysten yhteistyö seuraavan talvisesongin työvoiman rekrytoinnissa ja sitä tukevien rekrytointitapahtumien järjestämisessä.

Lapin ELY-keskuksen tammikuun 2022 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Seuraava työllisyyskatsaus (helmikuu 2022) julkaistaan 22.3.2022.