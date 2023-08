Lappeenrannan Mustajoen kalakuolema ei toistunut tänä kesänä – vedenlaatu edelleen rehevää mutta kalojen kannalta siedettävää

ELY-keskus valvoo luvanvaraisten laitosten toimintaa 13.7.2023 08:56:00 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valvomia laitoksia on 235 vuonna 2023, niistä nk. direktiivilaitoksia on 62. Laitoksista 55 on velvollisia raportoimaan päästöistään Euroopan päästörekisteriin. Nyt uusimpaan valvontasuunnitelmaan voi tutustua ymparisto.fi sivuillamme.