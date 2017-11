Lappeenrantaan 59 000 euron voitto Veikkauksen nettikasinolta

Voitto tuli lauantaina 4.11. Kulta-Jaskasta.

Lappeenrannassa asuvalla nettipelaajalla kävi tuuri Veikkauksen nettikasinolla lauantaina 4.11. Hän pelasi suosittua Kulta-Jaska-peliä ja voitti siitä peräti 59 000 euron suuruisen jackpot-voiton.

Nettikasinon Kulta-Jaskaan on liitetty usean pelin yhteinen kasvava RAY Jackpot, joka voi laueta millä tahansa pelikierroksella panoksesta ja kuvioyhdistelmästä riippumatta. Lauantaina 4.11. tuo jackpot oli ehtinyt nousta 59 073 euroon, jolloin onnekas lappeenrantalaispelaaja nappasi sen.

Kulta-Jaska-peliä voi pelata automaateissa, nettikasinolla ja mobiilipelinä.

Suurin summa, jonka Veikkauksen nettikasinon automaattipeleistä voi voittaa, on Gladiator Jackpot -pelin kasvava päävoitto, joka on tällä hetkellä jo noin 725 000 euroa. Toiseksi suurin jackpot, yli 697 000 euroa, on voitettavissa The Winnings of Oz -pelissä. Molemmat päävoitot kasvavat koko ajan.