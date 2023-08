Lappiin toinen Chaîne des Rôtisseurs myymäläkilpi

Lapin Gourmetkokit on poronlihaa myyvä ja jalostava perheyritys Sodankylän Sattasen kylästä. Yritys tuottaa poronlihatuotteiden ohella myös erilasia Lapin marjoista jalostettuja tuotteita, lisäksi yritys on alueellaan tunnettu maineikkaana pitopalveluyrityksenä. Yrityksen toimintaa on kehitetty määrätietoisesti ja eräänä tavoitteena on ollut tuoda pohjoisen uniikki poronliha ja siitä jalostetut tuotteet myös etelän kuluttajien saataville. Yrityksen toiminta on keskittynyt täysin uusiin tuotantotiloihin vilkkaasti liikennöidyn valtatie E75 varrelle. Yrittäjäpariskunta on aktiivisesti kouluttanut itseään elintarvikkeiden jalostuksen parissa ja tämä näkyy myös yrityksen tuotekehittelyssä. Lapin Gourmetkokit pyrkii yhä enemmän jalostamaan mm. poronlihaa kuluttajatuotteiksi perinteisen raakaliha myynnin rinnalla. Tuotevalikoimasta löytyy jalosteina mm. poronlihasäilykettä, poromakkaraa, porokebabia, luulientä, poropihviä jne.

”Chaîne des Rôtisseurs-kilpi myönnetään korkean osaamistason omaaville ravintoloille ja herkkumyymälöille. Lapin Gourmetkokkien herkkupuoti on loistava esimerkki tasokkaasta herkkumyymälästä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisia makuelämyksiä ja tuotteiden laatutaso ja osaaminen on korkealuokkaista. Asko ja Maritta Aution yrityksessä on intohimoa tekemiseen ja palo jatkuvalle tuotekehittämiselle. Yrittäjien tekemisessä näkyy aito intohimo ja rakkaus kehittää pohjoisen uniikeista raaka-aineista tuotteita, joiden kautta on aistittavissa sekä pohjoisen makumaailmaa, että myös lappilaista elämyksellisyyttä”, sanoi Chaîne des Rôtisseurs-kilven luovuttanut Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti Johanna Hornborg-Ojala.

Lapin voutikunta näkee Lapin Gourmetkokit ja heidän herkkupuotinsa alueensa, mutta myös Lapin maakunnan eräänlaisena näyteikkunana, joka tuo esiin pohjoisen raaka-aineita niiden omalla tuotantoalueellaan. Lappi on varmasti ansainnut myös oman kilven arvoisen poronlihamyymälän.