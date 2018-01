Lappset Group Oy laajentaa urheilukenttiin

Lappset laajentaa toimintaansa urheilukenttäkokonaisuuksiin ja niiden elinkaaripalveluihin. Lappset Group Oy on ostanut Aaba Group Oy:n koko osakekannan ja jatkaa sen liiketoimintaa Lappset Liikuntapaikat Oy:nä. Lappset Liikuntapaikat Oy muodostaa Lappset-konsernin harraste- ja huippu-urheilun liiketoiminta-alueen ja keskittyy toimittamaan mm. laadukkaita tekonurmialustoja erilaisille urheilukentille. Niihin liittyvien elinkaaripalveluiden toteutuksesta vastaa PlayCare -palveluliiketoimintayksikkö.

Lappset Liikuntapaikat Oy:n liiketoiminnan kehittämisestä ja tekonurmiratkaisujen myynnistä vastaa kaksi alan kokenutta konkaria, joilla molemmilla on yli 15 vuoden kokemus urheilukenttien tekonurmiratkaisuista. Yrityskaupan myötä Pasi Riikonen ja Jesperi Loponen ovat nyt molemmat Lappset Group Oy:n vähemmistöosakkeenomistajia muun toimivan johdon ohella. Heidän toimipisteensä on Helsingissä.

Uuden liiketoiminnan brändinimeksi tulee Lappset SPORT, jonka alla tarjotaan alustamateriaaleja jalkapallokentille, koulujen kentille, tenniskentille ja agilityradoille. Tarjontaan kuuluvat lisäksi monitoiminurmet ja ylipainehallit sekä kaikkien edellä mainittujen elinkaaripalvelut asennuksista huoltoon ja turvatarkastuksista kierrätykseen.

Lappset SPORT tarjoaa markkinoille kotimaisen, asiakaslähtöisen ja perheyrittäjyyden arvoja edustavan vaihtoehdon, jolla on maanlaajuinen palvelu. Yhtiön toiminnan lähtökohtana on loppukäyttäjien tyytyväisyys sekä ympäristöystävälliset ja kestävää kehitystä edistävät ratkaisut. Tekonurmen toimittajakumppaniksi on valittu CoCreation Grass Corporation (CCGrass), joka on maailman suurin tekonurmivalmistaja ja kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n yksi kuudesta korkeimman FIFA Preferred Producer -luokituksen omaavista toimittajista.

Lappsetin muiden SPORT-tuotteiden kuten ulkokuntoiluvälineiden ja monitoimiareenoiden tuotekehitys-, markkinointi- ja myyntivastuu säilyy konsernin emoyhtiöllä, Lappset Group Oy:llä.

Lappset Liikuntapaikat Oy:n tarkoituksena on laajentua Ruotsiin ja muihin pohjoismaihin.

Liiketoiminnan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.lappsetsport.fi

Lappset Liikuntapaikat Oy, brändinimeltään Lappset SPORT, on konsernin yhdeksäs tytäryhtiö. Muut tytäryhtiöt ovat Lappset Estonia Oü, Lappset Sweden AB, Lappset GmbH, Lappset UK Ltd, Lappset France SAS, Lappset Nederland BV (Yalp), Yalp USA Inc ja Carousel Oy.