Lappset ja uusi Urheilumuseo aloittavat yhteistyön

Urheilumuseo jatkaa uusien yhteistyökumppanuuksien julkistamisten sarjaa. Nyt Urheilumuseon kumppaniksi liittyy suomalainen, voimakkaasti kansainvälistynyt leikki- ja liikuntavälineitä, kadunkalusteita sekä aktiivisia teemapuistoja suunnitteleva ja toteuttava Lappset. Vuonna 1970 perustettu Lappset on perheomisteinen suomalainen yhtiö, jonka tarkoituksena on lisätä hyvinvointia maailmassa luomalla innostavia alueita, jotka kannustavat koko ihmiskuntaa aktiivisuuteen – unelmana vahvistaa yli miljardin ihmisen sydäntä vuoteen 2030 mennessä.

Urheilumuseon johtaja Jukka-Pekka Vuori korostaa leikki- ja liikuntapaikkojen roolia suomalaisessa liikuntakulttuurissa.

- Missionsa mukaisesti Lappset on tehnyt merkittäviä tekoja innovoimalla leikkiin ja liikkeeseen aktivoivia tuotteita jo viiden vuosikymmenen ajan. Lappsetilla on liikuntakulttuurin näkökulmasta erittäin arvokas historia ja yritys on luonteva partneri Urheilumuseolle lisäämään liikettä näyttelytiloissamme. Pääsemme yhdessä havainnollistamaan myös liikuntakulttuurin tulevaisuutta kertomalla mihin suuntaan esimerkiksi matalan kynnyksen liikuntaympäristöt ovat kehittymässä.

Liikettä kävijöille tarjoaa IOT-teknologiaan perustuva vuorovaikutteinen peli

Lappsetin ja Urheilumuseon yhteistyö todennetaan tammikuussa 2022 avautuvassa teknologia-aiheisessa vaihtuvassa näyttelyssä. Lappset on vastannut kestävillä ratkaisuillaan yhteiskunnan muutokseen ja rakentanut kaikille suomalaisille tuttuja liikuntapaikkoja. Näyttelysisällöt huipentuvat kävijöitä aktivoivaan IOT-teknologiaan perustuvaan interaktiiviseen peliin.

Lappsetin johtajan Erkki Ikäheimon mukaan yhteistyö tarkoittaa Lappsetin yhteiskunnallisen roolin kertomisesta koko kansan liikuttajana uudella tavalla:

- Harva tulee ajatelleeksi, että on oppinut monet motoriset taitonsa lapsesta lähtien leikkikentällä ja liikunta-alueella. Luomalla inspiroivia toimintaympäristöjä, jotka ruokkivat mielikuvitusta, edistävät oppimista ja kunnioittavat ympäristöä, kannustamme kaiken ikäisiä ihmisiä aktiivisuuteen ja viettämään aikaa yhdessä. Liikunnallinen aktiivisuus ja yhdessäolo vahvistavat sydäntä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia monella eri tapaa. Teknologia puolestaan on ollut jo vuosituhannen alusta läsnä perinteisissä leikki- ja liikuntaympäristöissä. On hienoa päästä aktivoimaan Urheilumuseon kaltainen ympäristö yhdistämällä teknologia liikkeeseen!

Urheilumuseon vaihtuva näyttely avautuu tammikuussa 2022. Lappsetin ja Urheilumuseon asiakkaille ja sidosryhmille yhteistyö näkyy näyttelysisältöjen lisäksi liikuttavina kampanjoina ja monipuolisena sisältönä digitaalisissa kanavissa.