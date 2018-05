Lappsetille historiansa suurin teemapuistokauppa kansainvälisen Merlin Entertainmentsin kanssa

Lappset Creative on Lappset Group Oy:n teemapuistojen liiketoiminnasta vastaava divisioona

Rovaniemeläinen Lappset Group Oy on Euroopan johtavia leikki- ja liikuntavälineiden sekä teemapuistojen valmistajia. Vuonna 2012 perustettu Lappset Creative suunnittelee, toimittaa ja asentaa teemapuistoja sekä perheille suunnattuja elämyspuistoja. Perustamisestaan lähtien se on toimittanut lukuisia sisä- ja ulkotiloihin sijoittuvia aktiviteettipuistoja eri puolille maailmaa yhteistyössä maailman tunnetuimpien tuotemerkkien kanssa. Vuonna 2018 Lappset solmi merkittävän yhteistyösopimuksen Lontoon pörssiin listatun Merlin Entertainments –yrityksen kanssa teemapuistojen kokonaistoimituksista. Lappset Creative on osa Lappset-konsernia, johon kuuluu yhdeksän tytäryhtiötä kahdeksassa eri maassa sekä kansainvälinen jälleenmyyntiverkosto lähes 60 maassa. Lappset-konsernin pääkonttori sijaitsee Rovaniemellä.

Lappset Group Oy:n konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 50,8 miljoonaa euroa, josta liikevoittoa noin 3,1 miljoonaa. Yhtiön omavaraisuusaste on 60.8 %, ja se työllistää noin 340 henkilöä kahdeksassa eri maassa.

www.lappsetcreative.fi tai www.lappset.fi #lappsetcreative @lappsetcreative @LappsetGroup #lappset

Merlin Entertainments plc

Merlin Entertainments plc on maailman johtava perheille suunnattujen elämyskohteiden operaattori. Euroopassa alansa markkinajohtajana ja maailman toiseksi suurimpana operaattorina sillä on yli 120 elämyskohdetta, 15 hotellia ja 6 lomakylää 25 eri maassa ja 4 maanosassa. Yrityksen kohteet ja sen omistamat legendaariset kansainväliset ja kansalliset tuotemerkit tarjoavat ikimuistoisia elämyksiä ja kokemuksia yli 60 miljoonalle asiakkaalle maailmanlaajuisesti. Merlinin palveluksessa on sesonkiaikoina noin 29 000 työntekijää.

www.merlinentertainments.biz