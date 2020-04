Lappsetin PlayCare aloittaa leikki- ja liikuntavälineiden desinfiointipalvelun

Lappsetin PlayCare -palvelut on tuonut markkinoille uuden palvelun, leikki- ja liikuntavälineiden desinfiointipalvelun, joka ehkäisee virusten ja bakteerien tarttumista kosketuspinnoille. Valolle reagoiva myrkytön ja ilman kemikaaleja toimiva katalyysipinnoite toteutetaan yhteistyössä Nanoksi Finland Oy:n kanssa.

- Leikki- ja liikuntapaikat ovat kovassa käytössä, mutta niitä ei ole aikaisemmin desinfioitu. Virusten ja bakteerien leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää huolehtia myös leikki- ja liikunta-alueiden kosketuspintojen puhtaudesta, PlayCaren Pohjoismaiden myyntipäällikkö Jens Lindgren korostaa.

Esimerkiksi koronavirus leviää pääsääntöisesti pisaratartuntana yleisissä tiloissa altistaen ihmiset tartunnalle. Viruksen itämisaika on arvioiden mukaan muutamia päiviä, jonka jälkeen infektio-oireet voivat alkaa. Oireeton taudinkantaja voi nykytiedon mukaan tietämättään lisätä virusvirtaa esimerkiksi silloin, kun yskänpuuskan suojaavalla kädellä kosketaan leikkivälineen kahvaa tai liikuntavälineen tukea. Laboratoriotutkimuksissa on havaittu, että virus voi säilyä pinnoilla muutamista tunneista muutamiin päiviin.

Desinfiointi leikki- ja liikuntapaikoilla tehdään bakteereita ja viruksia vastaan tehokkaasti toimivalla valoon reagoivalla katalyysipinnoitteella. Katalyysipinnoitus voidaan tehdä sekä uusiin että vanhoihin välineisiin.

- Olemme iloisia, että valoa hyödyntävää valokatalyysipinnoitetta hyödynnetään myös leikki- ja liikuntavälineissä. Vaikka menetelmää on jo aiemmin käytetty esimerkiksi kouluissa, emme olleet itsekään tulleet ajatelleeksi sen tuomia etuja leikkipuistoissa. On hienoa, että voimme osaltamme olla suojaamassa tällaisia kohteita, sanoo Nanoksi Finland Oy:n toimitusjohtaja Jukka Laks.

Myrkytön pinnoite suojaa keskimäärin vuoden ajan

Valokatalyyttiset pinnat tuottavat reaktiivisia happiyhdisteitä ilman hapesta ja vesihöyrystä valon osuessa niihin. Nämä yhdisteet reagoivat edelleen orgaanisen materiaalin kuten lian, bakteerien ja virusten kanssa tuhoten niiden rakennetta. Tästä syystä valokatalyysi soveltuu erittäin hyvin erilaisten pintojen jatkuvaan desinfiointiin ilman kemikaaleja. Pinnoitteen lisäksi tarvitaan vain valoa.

Valokatalyyttisia pinnoitteita on käytetty aikaisemmin vuosia muun muassa rakennusten ulkopinnoilla kuten seinissä ja ikkunoissa pitämään ne puhtaana orgaanisesta liasta. Nyt samaa menetelmää käytetään leikki- ja liikuntapaikkavälineiden desinfioinnissa.

Katalyysipinnoite on titaanidioksidiin (TiO2) perustuva pinnoite, joka osallistuu kemialliseen reaktioon, mutta ei ole reaktion alku- tai lopputuote. Tästä syystä pinnoite ei myöskään kulu tai häviä prosessissa. On arvioitu, että valon aktivoiman pinnoitteen elinkaari ulkotiloissa on keskimäärin vuosi.

Katalyysipinnoite on myrkytön ja vaaraton ihmisille sekä ympäristölle. Pinnoite ei näy eikä tunnu käytössä.

Tampereen yliopiston tutkimus on vahvistanut, että pinnoitteet toimivat. Laaduntarkastusyhtiö SGS Groupin selvitys puolestaan osoittaa, että katalyysimateriaali tuhosi normaalissa huonevalossa 98 prosenttia influenssaviruksista kahdessa tunnissa.

PlayCare toteuttaa palvelun yhdessä kumppaninsa Nanoksi Finland Oy:n kanssa.