Lapsenhuoltolain uudistuksessa perheiden sopimusvapaus jäämässä puolitiehen - sopimusmahdollisuus lapsen ja sosiaalisen vanhemman tapaamisista palautettava hallituksen esitykseen

Oikeusministeri Häkkänen esitteli tänään luonnoksen lapsenhuoltolain kokonaisuudistukseksi. Luonnos noudattelee pääpiirteissään asiaa valmistelleen työryhmän mietintöä. Laajalla lausuntokierroksella erittäin positiivista palautetta saanut perheiden sopimusvapauden lisääminen uhkaa kuitenkin jäädä hallituksen esityksessä puolitiehen. Työryhmän esityksen vastaisesti hallituksen esitysluonnoksessa ei oltaisi mahdollistamassa sopimuksen tekemistä lapsen ja ns. sosiaalisen vanhemman tapaamisista, vaikka osapuolet olisivat asiasta yksimielisiä.

Lapsenhuoltolain kokonaisuudistus on yksi hallitusohjelman perhepoliittisista tavoitteista. Sitä koskee hallituksen perhepolitiikan keskeinen lähtökohta, perheiden monimuotoisuuden tunnustaminen. Uudistus on hallitusohjelmassa osaltaan sen takia, että järjestöt tekivät edellisen hallituskauden aikana päämäärätietoista työtä uudistustarpeiden kokoamiseksi yhteen. Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana myös uudistushankkeen seurantaryhmän työssä. Uudistusta on viety eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä ja työryhmä teki lopulta joukon ilahduttavan ennakkoluulottomia uudistusesityksiä.

Yksi ilahduttavimmista periaatteissa uudistushankkeessa on ollut perheiden sopimusvapauden lisääminen tietyissä lapsen huoltoon, asumiseen ja tiedonsaantiin liittyvissä kysymyksissä. Perinteisesti vanhemmuuteen liittyvässä lainsäädännössä on kavahdettu perheiden omia sopimuksia. Nyt on kuitenkin ymmärretty, että vanhempien riidattomat keskinäiset sopimukset ennaltaehkäisevät myöhempiä ongelmia ja ristiriitoja. Tätä sopimusvapauden piiriä on nyt haluttu laajentaa.

Työryhmä teki myös esityksen, että lapselle voitaisiin sopia tapaamisoikeus hänelle erityisen läheiseen henkilöön (esim sosiaalinen vanhempi) osapuolien yhteisellä sopimuksella. Tarkoitus oli, että sosiaalilautakunta voisi vahvistaa tällaisen sopimuksen samalla tavalla kuin lautakunta voi nykyään vahvistaa juridisten vanhempien keskinäisen sopimuksen lapsen tapaamisista. Tätä mahdollisuutta kannatettiin valmistelun aikana hyvin laajasti, ja myös lausuntokierroksen palautteessa valtaosa lausujista suhtautui ehdotukseen myönteisesti. Tästä huolimatta hallituksen esitysluonnos olisi hylkäämässä uudistuksen.

Tapaamisista sopiminen lapsen ja sosiaalisen vanhemman tilanteessakin ehkäisisi ongelmia tulevaisuudessa aivan samalla periaatteella kuin muissakin tilanteissa. Jos lapsen vanhemmat ovat keskenään yksimielisiä jostain asiasta, joka ei ilmeisesti ole lapsen edun vastainen, sopimuksen vahvistaminen suojaa lasta tulevilta ristiriidoilta. Nyt lapsen ja sosiaalisen vanhemman tapaamisista päättäminen oltaisiin jättämässä kaikissa tilanteissa tuomioistuinten tehtäväksi. Tämä jättää lapsen oikeuden sosiaalisiin vanhempiinsa epävarmaksi mahdolliseen ristiriitatilanteeseen saakka. Selkeä ennakkosopimus taas varmistaisi lapselle oikeuden tavata kaikkia vanhempiaan, vahvistaisi lapsen hyvinvointia ja ehkäisisi vanhempien välisiä ristiriitoja.

Työryhmän esityksen hylkääminen koskisi lapsia monenlaisissa perhetilanteissa, esimerkiksi uusperheissä ja sellaisissa sateenkaariperheissä, joissa lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa syntymästään lähtien.

Sateenkaariperheet ry vaatii, että hallitus palauttaa työryhmän esityksen lopulliseen esitykseensä.