Lapset juoksevat lapsille. Ennätysmäärä kouluja mukana Team Rynkebyn Koulujuoksussa.

KOULUJUOKSU starttaa jälleen! Pohjoismaiden suurimmassa hyväntekeväisyysjuoksussa koululaiset juoksevat vakavasti sairaiden lasten hyväksi. Tänä vuonna Team Rynkebyn järjestämään hyväntekeväisyysjuoksuun on ilmoittautunut 250 000 lasta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

”On hienoa, että niin monet koulut ovat mukana Koulujuoksu-tapahtumassa. Suhteellisen pienellä vaivalla saadaan isoja asioita aikaiseksi”, sanoo Team Rynkeby –säätiön toimitusjohtaja Carl Erik Dalboge.

Vapun jälkeisenä perjantaina koululaiset ympäri Suomea juoksevat syöpään sairastuneiden lasten hyväksi, jotta heillä olisi mahdollisuus saada maailman parasta hoitoa. Lasten juostuja hyväntekeväisyyskilometrejä vastaavat lahjoitukset kohdistetaan Aamu Säätiön kautta lasten syöpähoitojen tutkimukseen ja hoitojen kehitykseen.

Suomessa Koulujuoksu järjestetään nyt kolmatta kertaa. Koululaiset juoksevat perjantaina 3.5. ja päiväkotilapset juoksevat oman tapahtumansa 9.5. Mukana on yli 180 koulua ja päiväkotia, joissa yhteensä huikeat 30 000 reipasta juoksijaa. Tutustu tapahtumaan www.team-rynkeby.fi/koulujuoksu.

Team Rynkeby - God Morgon hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueen järjestämän KOULUJUOKSU-tapahtuman suojelija, eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa tiivistää: ’Koulujuoksu-tapahtuma on hieno tapa yhdistää liikkumisen ja auttamisen ilo.”

Hyväntekeväisyyspyöräilyn juuret ovat Tanskassa, jossa Rynkeby Foodsin työntekijä päätti vuonna 2002 parantaa elintapojaan ja pyöräillä Pariisiin. Projekti on vuosien kuluessa laajentunut kaikkiin pohjoismaihin ja tänä vuonna ensi kertaa myös Saksaan. Toiminnan tarkoituksena on kerätä rahaa vakavasti sairaiden lasten hyväksi. Tällä kaudella mukana on 54 joukkuetta seitsemästä maasta: Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Suomesta, Färsaarilta, Islannista ja Saksasta. Suomen joukkueet tulevat Helsingistä, Espoosta, Tampereelta, Turusta, Oulusta, Vaasasta ja Jyväskylä-Kuopion alueelta. Ensi kaudella toiminta laajenee pääkaupunkiseudulla, kun Vantaalle perustetaan oma joukkue.

Joukkueiden toimintakausi alkaa vuosittain 1.10. ja huipentuu Pariisiin pyöräilyyn heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Kauden aikana jäsenet sitoutuvat varainhankintaan, yhdessä tekemiseen ja fyysiseen harjoitteluun. Vuosi vuodelta kasvaneet keräyssummat ovat ratkaisevan tärkeitä monille vakavasti sairaita lapsia auttaville järjestöille. Pyöräilijät maksavat kaikki kustannuksensa itse ja projektin hallinnollisista kuluista vastaavat Rynkeby Foods A/S, God Morgon ja Hohes C. Suomessa lahjoitetaan 70 % kerätyistä varoista Aamu Säätiölle lasten syövän tutkimukseen ja hoitojen kehittämiseen ja 30 % Sylva ry:lle syöpäsairaiden lasten, nuorten ja heidän perheiden psykososiaaliseen tukemiseen.

Lisätietoja:

Kirsi Pärssinen, kip@team-rynkeby.com, 050 351 4711