Lapset kärsivät Boko Haramin runtelemassa Nigeriassa – kidutusta ja laittomia pidätyksiä

Terroristijärjestö Boko Haram on siepannut ja pakottanut tuhansia lapsia sotilaiksi tai “vaimoiksi” Nigerian koillisosissa jo lähes vuosikymmenen ajan. Amnesty Internationalin tuore raportti paljastaa, miten myös Nigerian armeija on syyllistynyt Boko Haramilta paenneiden lasten kiduttamiseen ja muihin sotarikoksiin. Lisäksi muun muassa EU rahoittaa entisille sotilaille suunnattua kuntoutusohjelmaa, joka on syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin.

Tuhannet lapset ovat joutuneet kohtaamaan sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan Boko Haramin vallan alla koillis-Nigeriassa. Amnestyn tuore raportti We dried our tears: Addressing the toll on children of Northeast Nigeria’s conflict kertoo, kuinka Nigerian armeija on lisännyt lasten kärsimystä entisestään syyllistymällä laittomiin pidätyksiin sekä kidutukseen.

Raportti paljastaa myös sen, miten lukuisat kansainväliset toimijat rahoittavat ohjelmaa, joka väittää kuntouttavansa entisiä sotilaita takaisin yhteiskuntaan. Todellisuudessa ohjelman puitteissa tehdään niin lasten kuin aikuisten laittomia pidätyksiä ja teetetään pakkotyötä.

“On hirvittävää, miten Nigerian armeija kohtelee Boko Haramin brutaaleista oloista paenneita. Lapsia kohdellaan kaltoin niiden ihmisten toimesta, joiden pitäisi suojella heitä”, kertoo Amnestyn kriisityöryhmän johtaja Joanne Mariner.

Boko Haramin julmuuksien mittakaavaa vähätellään

Boko Haramin taktiikkaan ovat jo vuosikymmenen ajan kuuluneet muun muassa hyökkäykset kouluihin, sieppaukset, lapsisotilaiden rekrytointi sekä tyttöjen ja nuorten naisten pakkoavioliitot. Järjestön hirmuteot ovat saaneet paljon julkisuutta, mutta niiden mittakaavaa usein aliarvioidaan.

Hyökkäykset jatkuvat yhä. Boko Haram vie lapset vanhemmiltaan. Se pakottaa tyttöjä ja naisia avioliittoihin ja murhaa heidät, jotka yrittävät paeta. Lapsia kidutetaan ja pahoinpidellään sekä pakotetaan katsomaan julkisia teloituksia ja muita julmia rangaistuksia.

Armeijan pidätyskeskuksissa kammottavat olot

Lapset, jotka onnistuvat pakenemaan Boko Haramin alueilta, joutuvat usein Nigerian viranomaisten kaltoinkohtelemaksi. YK on vahvistanut ainakin 2879 lapsen vapautuneen armeijan pidätyskeskuksista vuoden 2015 jälkeen. Luku on todennäköisesti arvioitu alakanttiin, sillä YK:lla on vain rajallinen pääsy pidätyskeskuksiin, eikä se voi vahvistaa vankeudessa elävien lasten todellista määrää.

Suurin osa pidätyksistä on kansainvälisen oikeuden vastaisia. Vangittuja lapsia ei välttämättä ole koskaan syytetty rikoksesta, he eivät saa oikeusapua tai pääse tuomarin puheille oikeudessa, eivätkä saa kommunikoida perheensä kanssa.

Lähes jokainen Boko Haramin alueelta pakeneva joutuu armeijan kuulusteltavaksi. Usein ihmisiä kidutetaan, jotta he tunnustaisivat toimineensa Boko Haramin nimissä. Terroristijärjestön väitetyt jäsenet siirretään usein huonokuntoisiin pidätyskeskuksiin, joissa heitä saatetaan pitää jopa vuosia.

Jokainen Amnestyn haastattelema vanki kuvaili kammottavia oloja yksityiskohtaisesti: tukahduttava kuumuus ja loiset piinasivat ahtaasti eläviä vankeja. Vessoja oli vähän ja siksi lattiat lainehtivat ulosteista.

“Missään ei ollut tilaa maata. Oli niin kuuma, että vaatteeni olivat aivan läpimärät, kuin joessa uitetut. Vieläkään kukaan ei ole kertonut, miksi minut vietiin sinne, mitä tein väärin, miksi olin vankeudessa? Mietin, että miksi karkasin [Boko Haramilta], sanoo 14-vuotias poika, jonka Boko Haram sieppasi pienenä lapsena.

Pidätyskeskuksissa on pidetty kymmeniä tuhansia vankeja, myös lapsia. Vaikka viime vuosina on tapahtunut myös parannuksia, vangit ovat kärsineet ruuan, veden ja terveydenhoidon puutteista. Amnestyn arvion mukaan ainakin 10 000 ihmistä on kuollut vankeudessa konfliktin aikana.

Tukea oikeuksia polkevalle kuntoutusohjelmalle

Safe Corridor on keskus, joka saa miljoonia dollareita tukea muun muassa Euroopan unionilta, Iso-Britannialta ja Yhdysvalloilta. Keskuksen on tarkoitus kuntouttaa Boko Haramin entisiä sotilaita ja tukijoita takaisin yhteiskuntaan. Amnestyn mukaan myös Safe Corridor syyllistyy ihmisoikeusloukkauksiin.

Yleisesti ottaen keskuksen olot ovat paremmat kuin muissa armeijan pidätyskeskuksissa. Silti moni mies ja poika sanoo, ettei heille ole kerrottu laillisia perusteita vankeudelle, eivätkä he ole saaneet oikeusapua. Vaikka vankeuden kerrottiin kestävän kuusi kuukautta, joissakin tapauksissa vankeus venyi 19 kuukauteen.

Muun muassa keskuksen terveydenhuollossa on suuria puutteita. Keskuksessa on kuollut ainakin seitsemän vankia. Viranomaiset eivät ilmoittaneet kuolemista heidän läheisilleen.

Keskuksessa on teetetty myös vaarallista pakkotyötä. Vankien oli työskenneltävä riippumatta siitä, oliko heitä tuomittu rikoksesta vai ei. Vangit ovat joutuneet käyttämään työssä esimerkiksi syövyttävää lipeäkiveä ilman suojavarusteita.

Amnesty International vaatii Nigerian viranomaisia vapauttamaan kaikki laittomasti vangitut ihmiset. Viranomaisten täytyy lopettaa niiden lasten rankaiseminen, jotka pakenevat Boko Haramin vallan alta. Lapsille täytyy varmistaa pääsy sekä kouluun, että psykososiaaliseen kuntoutukseen.