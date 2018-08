Lapset kehittämässä parempaa lastensuojelua – Salapoliisi Mäyrän musiikkivideo tekee näkyväksi pienten kanssa tehtävää vaikuttamistyötä

Lastensuojelun perhehoidon päivillä keskitytään hyvinvointiin 15.5.2018 15:42 | Tiedote

VIII valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät järjestetään Peurungan kylpylässä Laukaassa 7.–8.11.2018. Päivien teemana on ’Hyvinvointia Perhehoidossa’, ja ohjelmassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja, työpajoja ja perhehoidossa kasvaneiden kokemusasiantuntijoiden Saako rakkaudesta puhua? -paneelikeskustelu. Ilmoittautuminen päiville on nyt alkanut.