Lapset tarvitsevat nyt toivoa

Kirjailija, kulttuurivaikuttaja Marketta Pyysalon uuden Matka yli aikojen -lastenromaanin päähenkilö on Toivo-poika. Samalla toivo on yksi filosofisen uutuusromaanin kantavista teemoista.

– Lapset tarvitsevat juuri nyt ennen kaikkea luottamusta tulevaan. Tähän aikaan tiivistyy niin paljon epävarmuutta

On koronan jäljet, sota Ukrainassa, luontokato, ilmastonmuutos, energiakriisi, talouden epävarmuus, Pyysalo luettelee.

Kirjassa luottamus synnytetään sitä kautta, että nuori päähenkilö ymmärtää, että ennenkin on eletty ja ettei kukaan täällä joudu ratkaisemaan asioita yksin. Toivo-poika lähtee etsimään vastausta isän pysähtyneen taskukellon arvoitukseen ja hyppää vahingossa historiaan matkalla olevaan junaan. Hän löytää avukseen kellosepän, joka elää kellon syntyajassa 1800-luvulla.

Liian helposti tässä ajassa lasten harteille sysätään huomaamattakin liikaa taakkaa tulevaisuudesta, esimerkiksi ympäristökriisistä.

Pyysalon mielestä on tärkeää, että lapsille tulee tunne, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Kirjailijan viesti lukijoilleen on, että kaikki langat tulevaisuuden osalta ovat positiivisesti omissa käsissämme.

Hän lainaa Pentti Saarikosken filosofiaa ajasta maljana, jossa sekoittuvat kaikki entiset ajat ja nykyhetki. Se, mitä lisäämme maljaan nyt, vaikuttaa siihen, miltä malja maistuu tänään ja tulevaisuudessa.

– Kun luopuu ajan ajattelemisesta lineaarisesti, ymmärtää, että me – me kaikki tässä ja nyt – olemme toistemme tulevaisuus ja sitä kautta toistemme toivo.

Kirjassa ratkaisuksi toivon säilymiseen maailmassa annetaan yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden voima. Toivo-päähenkilö tapaa nurinperin ajassa kulkevassa junassa oikeita historian henkilöitä ja ratkoo yhdessä heidän kanssaan tulevaisuuteen vaikuttavia juttuja. Hän tapaa esimerkiksi Jules Vernen, Lumièren veljekset ja Brontën sisarukset. Hän käy muun muassa 1980-luvun Berliinissä, 1960-luvun Hampurissa, vuodessa 1945, 1800-luvun Pariisissa ja Lontoossa.

– Halusin, että matkan aikana Toivo saa kysyä ja hämmästellä. Hän huomaa, että kaikesta on selvitty ja että ihmiset ovat aina olleet uuden edessä. Se tekee elämästä jännittävää.

Kirja lapsille ja aikuisille

Pyysalo on puhunut paljon ääneen lukemisen puolesta. Kun hän kirjoitti Matka yli aikojen -romaania, hänen tavoitteenaan oli kirjoittaa kirja, jonka lapsi ja aikuinen voivat lukea yhdessä.

– Ääneen lukemisella tiedetään olevan niin massiivisia hyötyjä lapsen kehitykselle ja lapsi–vanhempi-suhteelle, että toivon, että tästä tulee kirja, jota luetaan yhdessä.

Jos lapsille kirja on seikkailunnälkää kutitteleva ja mielikuvitusta ruokkiva aikamatkakone, aikuisille kirjassa on ihan oma viestinsä: annetaan lasten olla rauhassa lapsia.

– Toivon, että Toivo saa vanhemmat näkemään myös oman pienen lapsensa silmullaan olevana toivona.

Lasten tehtävä maailmassa on kasvaa rauhassa, iloita ja kypsyä, Pyysalo sanoo. Lasten tehtävä ei ole vielä ottaa taakkaa itselleen. Sen aika on vasta sitten, kun heistä on toivottavasti kasvanut toimeliaita ja toiset huomioon ottavia aikuisia.

– Lukuhetkessä lapsi saa olla turvassa ja nauttia seikkailusta ja mielikuvituksesta. Vanhempikin voi hypätä seikkailun matkaan.

Marketta Pyysalo on monipuolinen lastenkulttuurin vaikuttaja. Hän on kääntänyt kymmeniä lastenkirjoja, kirjoittanut lasten tietokirjoja ja kiitetyn aikuisten romaanin sekä toiminut kirja-arvostelijana ja toimittajana. Pyysalo asuu Pälkäneellä ja työskentelee kulttuurisuunnittelijana.

Teemu Juhani on kuvittaja, graafikko ja sarjakuvataiteilija. Hänen omaperäisellä, veikeällä tyylillä kuvittamiaan lastenkirjoja ja romaaneja on julkaistu niin Suomessa, Britanniassa, USA:ssa kuin Kiinassakin. Hän on kuvittanut useita oppikirjoja, muun muassa Kummaa- esiopetusmateriaalin (Lasten Keskus) taidokas kuvamaailma on hänen luomansa.

Marketta Pyysalo, Teemu Juhani (kuv.): Matka yli aikojen

Lasten Keskus 2023 | ISBN 978-952-354-675-2 | 160 s | Kl L 84.2

Arvostelukappaleet ja haastattelut: Minna Vatja | mediakoordinaattori | minna.vatja@lastenkeskus.fi