Lapsettomuushoidot lahjasukusoluilla käynnistyivät 2020 – HUS etsii lisää sukusolujen luovuttajia

Vuonna 2020 HUSissa hyväksyttiin 338 lähetettä lapsettomuushoitoihin lahjasukusoluilla. Lahjasiittiöitä ja -munasoluja alettiin kerätä marraskuussa 2019.

Lahjasiittiöillä tehtäviin hoitoihin lähetteitä hyväksyttiin yksin lasta haluavilta naisilta 143, naispareilta 83 ja nais-miespareilta 34. Lahjamunasoluhoitoihin lähetteitä hyväksyttiin 76.

Ensimmäiset inseminaatiot luovutetuilla siittiöillä tehtiin toukokuussa 2020. Hoidot luovutetuilla munasoluilla aloitettiin jo helmikuussa 2020, mutta ne olivat tauolla maaliskuusta elokuuhun koronavirusepidemian vuoksi.

”Luovutetuilla sukusoluilla tehdyt hoidot onnistuvat yleensä hyvin, ellei taustalla ole erityistä lääketieteellistä tekijää. Tekemämme hoidot vastaavat onnistumiseltaan tällä hetkellä kansainvälistä tasoa. Toki naisen ikä on iso hoitotulokseen vaikuttava asia”, HUSin lisääntymislääketieteen yksikön osastonylilääkäri Hanna Savolainen-Peltonen kertoo.

Lahjasukusoluilla tehtävät lapsettomuushoidot eivät kuulu hoitotakuun piiriin. Jono hoidon arviointikäynnille on tällä hetkellä 8–10 kuukautta. Hoitopäätös voidaan tällä hetkellä tehdä 2–3 kuukauden kuluessa arviointikäynnistä.

”Osa hoitoihimme hyväksytyistä odottaa vielä ensikäyntiä tai sopivaa luovuttajaa. Hoidon lopullinen ajoitus riippuu ensisijaisesti lahjasukusolujen saatavuudesta.”

Sukusolupankkiin kaivataan lisää luovuttajia

Kun HUSin Sukusolupankki avattiin, potentiaalisten luovuttajien yhteydenottojen määrä yllätti positiivisesti. Sama ilmiö toistui kaikissa sukusoluja keräävissä sairaanhoitopiireissä ympäri Suomen. Vuonna 2020 siittiö- ja munasoluluovuttajiksi sopivia luovuttajia saatiin HUSissa noin 20–30 kumpaakin. Yhden luovuttajan sukusoluilla voi lain mukaan auttaa korkeintaan viittä perhettä.

”Aktiivisuus väheni kuitenkin syksyllä, mahdollisesti koronavirusepidemian vuoksi. Etsimme jatkuvasti lisää sopivia luovuttajia, jotta voimme auttaa potilaitamme”, Savolainen-Peltonen toivoo.

Tammikuun 2021 tilanteen mukaan lahjoitettuja siittiöitä riittää korkeintaan 70 %:lle ja munasoluja 50 %:lle niitä tarvitsevista.

”Suurin pula on siittiöistä. Myös munasoluille on tarve, sillä jonossa on kymmeniä niitä tarvitsevia potilaita.”

Koronavirusepidemia vaikutti toimintaan kaikkien HUSissa tehtävien lapsettomuushoitojen osalta. HUS joutui rajoittamaan hoitoja huhtikuun puolivälistä kesäkuuhun saakka niin, että niitä saatiin tehtyä yli 200 vähemmän normaaliin vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 HUSissa tehtiin kokonaisuudessaan yli 800 koeputkihedelmöityshoitoa, yli 850 pakastetun alkion siirtoa ja noin 1000 inseminaatiohoitoa.