Lapsi- ja perhejärjestöt: Päätösten vaikutukset lapsiin tulee aina selvittää

Lapsen oikeuksien viikolla kouluissa harjoitellaan osallisuutta 13.11.2018 09:15 | Tiedote

Toiminnallista Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään ensimmäistä kertaa kouluissa ympäri Suomen 19. -23.11. Viikon tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista oppilaiden ja koulun henkilökunnan keskuudessa. Mukana viikolla on yli 300 suomen- ja ruotsinkielistä koulua. Viikon teema on osallisuus.