Lapsi-, perhe- ja nuorisotyöhön 117 miljoonaa veikkausvoittovaroja - näin rahaa jaettiin Pohjois-Pohjanmaalle

Alkanut viikko on Lasten oikeuksien viikko ja kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään tiistaina 20.11. Tänä vuonna Lasten oikeuksien päivän teemana on osallisuus. Kuntien ja kaupunkien lisäksi lukuisilla järjestöillä, jotka saavat toimintaansa tukea veikkausvoittovaroista, on merkittävä rooli työssä lapsien ja nuorten kanssa. ”Lasten näkökulma ja asiantuntemus näkyy ilahduttavasti yhä enemmän järjestöjen toiminnassa sekä palveluiden kehittämisessä”, sanoo Mirja Nyroos-Seppänen, joka on toiminut lapsi- ja perhejärjestöjen avustusvalmistelijana 20 vuoden ajan.

Nyroos-Seppänen työskentelee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksessa (STEA). Se on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkauksen pelien tuotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille kohdistuvia avustuksia.



"Lapsi- ja perhejärjestöjen avustustoiminnassa on uusina ajankohtaisina teemoina nousseet esimerkiksi lasten ja erityisesti sijoitettujen lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa. Heidän kokemusasiantuntijuutta arvostetaan ja hyödynnetään aikaisempaa enemmän", Nyroos-Seppänen sanoo.



Avustustoiminnassa näkyy myös monimuotoisten perheiden äänen vahvistuminen esimerkiksi erilaisessa edunvalvonta- ja vertaistoiminnassa. Myös perheille suunnattu matalan kynnyksen tuki erilaisissa elämän nivelvaiheissa on aikaisempaa yleisempää. Lapsi- ja perhejärjestöille sekä nuorisotyöhön 117 milj. euroa Veikkauksen tuotoista Kuntien ja kaupunkien lisäksi lukuisilla järjestöillä on merkittävä rooli työssä lapsien ja nuorten kanssa. STEAn kautta on tänä vuonna Veikkauksen pelien tuotoista mennyt lapsi- ja perhejärjestöille avustuksia 35 miljoonaa euroa ja erityistä tukea tarvitseville nuorille 27 milj. euroa. Suurimpia avustuksensaajia ovat Ensi- ja turvakotien liitto, Pelastakaa lapset ry ja Mannerheimin lastensuojeluliitto.



Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan tukee nuorisotyötä tänä vuonna 55 miljoonalla eurolla Veikkauksen pelien tuotoista. Nuorisotyössä painotetaan nuorten osallisuutta ja elämänhallintaa sekä nuorten kasvu- ja elinoloja. Veikkauksen pelien tuotoista saatavilla avustuksilla tuetaan nuorisoalan järjestöjen, osaamiskeskusten ja nuorisokeskusten toimintaa sekä nuorten työpajatoiminnan kehittämistä ja etsivää nuorisotyötä.



Pohjois-Pohjanmaalla toimivien järjestöjen avustuksia lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön Veikkauksen pelien tuotoista 2018



STM

• OULUN ENSI- JA TURVAKOTI RY 720 000

• ASEMAN LAPSET RY 232 000

• MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON POHJOIS-POHJANMAAN PIIRI 192 000

• OULUNSEUDUN NUORISOASUNTOYHDISTYS RY 110 800

• NUORTEN OMA MIELENTERVEYSSEURA NOSE RY 87 000

• RAAHEN ENSI- JA TURVAKOTI RY 64 000

• PARASTA LAPSILLE RY 60 000

• OULUN SEUDUN UUSPERHEELLISET RY 5 000



OKM

• NUORISOKESKUS SYÖTE 631 000

• NUORISOKESKUS OIVANKI 380 000

• KUNTIEN JA KAUPUNKIEN VALTIONOSUUDET NUORISOTOIMEEN

• YLI 1/4 ETSIVÄN NUORISOTYÖN AVUSTUKSISTA

• PAIKALLISET 4H-YHDISTYKSET



Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Riitta Nissi, p. 040 776 1459, riitta.nissi@veikkaus.fi





