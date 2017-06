Lapsiasiavaltuutettu: Hallituksen varauduttava alkoholin haittakulujen kasvuun talousarviossa

22.6.2017 06:05 | Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää välttämättömänä, että hallitus varautuu sosiaalihuollon ja terveydenhoidon kulujen kasvuun alkoholilain uudistamisen seurauksena.

– Hallituksen tällä viikolla tekemä linjaus alkoholin saatavuuden lisäämisestä ja vahvemman alkoholin tuomisesta laajaan jakeluun kasvattavat sosiaalihuollon ja terveydenhoidon kustannuksia. Eduskuntaan annettavan lakiesityksen vaikutukset on huomioitava jo ensi vuoden talousarvioesityksessä, jota hallitus parhaillaan valmistelee, lapsiasiavaltuutettu Kurttila vaatii.



Lapsiasiavaltuutettu Kurttila pitää hyvin ongelmallisena, ettei hallituksen linjaus alkoholilain uudistamisesta ota huomioon uudistuksen tuomia haittavaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvoinnille.

– Hallituksen linjauksessa on jäänyt sivuun ihmisryhmä, johon uudistus vaikuttaa suuresti eli alkoholiongelmaisten läheiset ja heistä suurimpana kärsijäryhmänä lapset ja puolisot. Uudistus vaikuttaa perheiden ja läheisten fyysiseen, psyykkiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin heikentävästi, Kurttila toteaa.



Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeessa (LaskeTut) toteutetussa Huostaanoton syyt ja taustat (HuosTa) -tutkimuksessa ilmeni, että lastensuojelun asiakkaat jäävät usein ilman tarvitsemiaan palveluja. Yli 60 prosenttia lapsista ja nuorista, joiden kohdalla on tarvittu tai harkittu sijoitusta oman kodin ulkopuolelle ja joilla on todettu päihdepalvelujen tarve, on jäänyt ilman tätä palvelua.

– Hallituksen on otettava myös kantaa, miten jo ennestään riittämättömiä palveluja lapsille ja perheille lisätään alkoholilain mahdollisten muutosten johdosta, Kurttila päättää.



