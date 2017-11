Lapsiasiavaltuutettu: Hallitus sakottaa alkoholista vastuun lapsille

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää vastuuttomana hallituksen esitystä alkoholilaiksi, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Tänään antamassaan lausunnossa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lapsiasiavaltuutettu toteaa, että huomiota on kiinnitetty erittäin vähän ristiriitaan, joka hallituksen esityksessä on.

Hallitus lisää alkoholin saatavuutta, tuotevalikoimaa ja alkoholipitoisuutta. Haittojen ehkäisemiseksi hallitus on samaan aikaan esittämässä, että lapsia voidaan tuomita alkoholirikkomuksesta sakkoon, jos lapsi käyttää väärää henkilötodistusta alkoholia hankkiessaan.

Hallitus perustelee, että tilanne on epäoikeudenmukainen elinkeinoharjoittajalle. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa tai vaikutusarvioinnissa ehdotusta alaikäisiin kohdistuvan rangaistussäännöksen lisäämisestä ei ole perusteltu ”epäoikeudenmukaisuus”-näkökulmaa tarkemmin.

– Hallituksen linja on poikkeuksellisen karu lasten kannalta. Alkoholin saatavuuden, valikoiman ja vahvuuden lisäämisestä aiheutuvia haittoja yritetään hallita säätämällä alaikäisiin lapsiin kohdistuvasta rangaistuksesta. Tämä kuvastaa paljon. Suomi ei yhteiskuntana halua tukea lasten hyvää kasvua ja kehitystä, vaan on hallituksen linjan mukaisesti sälyttämässä alkoholihaitoista vastuun lapsille itselleen. Tämä on raaka, kova sekä kansanterveydellisesti ja oikeustajua ajatellen poikkeuksellisen väärä linja. Eduskunnan enemmistön on näytettävä toinen suunta, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila muistutti eduskuntaa tuoreista Kouluterveyskyselyn tuloksista, jotka osoittavat kerran tai useammin viikossa alkoholia käyttävien lasten ja nuorten osuuden kääntyneen nousuun.

– Tätä kehitystä hallitus on määrätietoisin toimin nopeuttamassa. Toivoni on eduskunnan enemmistössä, jolla tiedän olevan kykyä asettua tässä maassa heikoimman ja tärkeimmän eli lapsen asemaan. En huomaa, että hallitus olisi lisäämässä päihdepalveluita tai lastensuojelun resursseja halutessaan lisätä alkoholihaittoja lapsille. Lapsista näemme huomenna, mikä eduskunnalle on ollut tärkeää tänään, lapsiasiavaltuutettu toteaa.





