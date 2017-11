Lapsiasiavaltuutettu: Lapset saavat huumeita helposti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila toivoo hallitukselta tehostettuja toimia huumeiden saatavuuden vähentämiseksi.

Suomessa 8. ja 9. luokan oppilaista 38,8 prosenttia arvioi, että omalta paikkakunnalta omanikäisen on melko tai erittäin helppoa hankkia huumeita, esimerkiksi marihuanaa tai kannabista. Lukiolaisista näin arvioi 46,1 prosenttia ja ammattiin opiskelevista nuorista 52,8 prosenttia.

– Huumeita on saatavilla Suomessa helposti. Rikollisorganisaatiot muodostavat todellisen uhan lasten ja nuorten kasvuympäristöön. Viime aikoina tehdyt suuret huumetakavarikot viestivät Suomen olevan kiinnostava kohde rikollisorganisaatioille. Jokaisessa koulussa on käsiteltävä lasten ja nuorten kanssa Kouluterveyskyselyn tuloksia huumeiden helposta saatavuudesta. Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea. Aikuisten on oltava paremmin tietoisia huumeiden saatavuudesta, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutetun puheenjohtama valtion lapsiasianeuvottelukunta arvioi Suomen huumetilanteen kehittymistä kokouksessaan 15.11.2017.

Lisätietoa:

Tuomas Kurttila

lapsiasiavaltuutettu

p. 050 544 3757