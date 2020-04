Lapsilla koronavirustartuntoja todettu vähän

Lasten päivystyksiin, vastaanotoille ja leikkaukseen on turvallista tulla myös epidemia-aikana. Hoitoon hakeutumista ei ole syytä lykätä.

Uuden lastensairaalan ja Jorvin sairaalan lasten päivystyksessä otettiin viikon aikana koronavirusnäyte 113 infektion vuoksi päivystykseen hakeutuneelta alle 16-vuotiaalta lapselta. Näytteistä ainoastaan kolme, eli 2,7 % testatuista, oli positiivisia. Kaikki testatut potilaat hoidettiin päivystyskäynnin jälkeen kotona. HUSissa on otettu koronavirusnäyte yli 400 lapselta.

”Tulokset noudattelevat kansainvälisiä ja Suomessa THL:n julkaisemia vasta-ainepohjaisia tuloksia”, sanoo osastonylilääkäri Mikael Kuitunen.

Lapset sairastavat koronaviruksen usein lievempänä ja vähäoireisempana kuin aikuiset, ja sairastuneet lapset tarvitsevat hyvin harvoin sairaalahoitoa. HUSissa ei ole ollut toistaiseksi yhtään lapsipotilasta vuodeosastolla tai tehohoidossa koronaviruksen takia.

Lapsen voi tuoda sairaalaan turvallisesti

Uuden lastensairaalan ja Jorvin sairaalan lasten päivystykset ovat Suomen suurimpia lasten päivystyksiä. Molemmissa sairaaloissa infektiopotilaat ohjataan toiseen tilaan kuin muut potilaat.

Päivystyksen kävijämäärät ovat olleet selvässä laskussa kuukauden ajan. Lasten sairastuvuus tai syyt päivystykselliseen hoitoon hakeutumiselle eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Myös lasten vastaanotoilla on ollut tavallista enemmän peruutuksia.

”Päivystykseen tulee hakeutua, kun sille on tarvetta. Toistaiseksi ei ole havaittu, että lapsi olisi tuotu viivästyneesti hoitoon koronavirukseen liittyvien pelkojen vuoksi, mutta asia on huolestuttava, sillä maailmalla on julkaistu tällaisia tapauksia”, toteaa Kuitunen.

Äkillisesti sairastuneen lapsen ja nuoren ensisijainen hoitopaikka on arkisin klo 8–16 oma terveysasema ja klo 16 jälkeen sairaalan yhteispäivystys. Ennen päivystykseen hakeutumista tulee soittaa Päivystysavun numeroon 116 117.



Myös sovittuihin leikkaukseen on turvallista tulla koronaviruspandemian aikana.

”Lapsen terveydelle voi leikkauksen lykkäämisestä olla haittaa. Hoitaja soittaa perheille kotiin ennen leikkausta ja antaa tarkat ohjeet siitä, kuinka leikkaukseen tulee valmistautua. Tavoitteenamme on hoitaa kaikki sovitut leikkaukset myös epidemia-aikana”, sanoo lastenkirurgian ylilääkäri Pentti Kallio.