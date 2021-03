Lapsilla on oikeus leikkiin myös korona-aikana - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 30.3.2021. Valmiustoimikunnan kokouksen teemana oli henkinen kriisinkestävyys sekä henkinen huolto.

Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen kertoi valmiustoimikunnalle koronavuosikatsauksen lapsiasianvaltuutetun näkökulmasta. Lapsiasiavaltuutetun tarkoitus on varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tavoitteena on yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista.

Korona-aika on korostanut perheen merkitystä, kertoi Pekkarinen. Korona piirsi näkyviksi yhteiskunnan instituutiot ja niiden merkityksen perheiden hyvinvoinnille. Erityistä tukea tarvitsevat lapset, eronneet perheet ja yhden vanhemman perheet ovat joutuneet erityisen ahtaalle.

Ystävien tapaaminen on korona-aikana vaikeutunut, etenkin etäkoulun aikana raportoidaan ikävää. Ystävien ja leikin olennainen merkitys lapsen kehitykselle on syytä muistaa. Korona ei voi olla peruste estää lasten ja vanhempien tapaamista tai ystävyyssuhteiden ylläpitoa, korosti Pekkarinen.

Nyt on uskallettava nojata perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin sekä demokraattiseen päätöksentekoon. On tärkeää myös ylläpitää peruspalveluja ja pitää yhteyttä perheisiin. Saumaton yhteistyö kuntien, kolmannen sektorin ja seurakuntien kesken sekä selkeä viestintä ja sitä kautta paniikin hälventäminen on olennaista.

Lakimiesasessori Riikka Ryökäs Kuopion hiippakunnasta kertoi tuloksia kyselystä, jonka Kirkon tutkimuskeskus teki tammikuussa 2021. Raportti: Seurakuntatyö pitkittyneessä poikkeustilassa (evl.fi).

Merkittävä osa seurakuntien toiminnasta on siirtynyt verkkoon. Eniten oli lisääntynyt jumalanpalvelusten, hartauksien sekä lasten ja nuorten tilaisuuksien lähettäminen verkossa sekä puhelin- ja verkkovälitteinen keskusteluapu. Vapaaehtoisten toiminta oli merkittävintä ruoka-avun järjestämisessä, jumalanpalveluselämässä ja seurakunnan verkko- sekä someviestinnässä, kertoi Riikka Ryökäs.

Seurakunnalle merkittävimpinä toimijoina työntekijät ja luottamushenkilöt pitivät kunnan terveys- ja sosiaalitoimea sekä hiippakuntaa. Pitkittyneissä poikkeusoloissa seurakuntien ja kirkon johdon toivottiin kiinnittävän erityistä huomiota työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ja motivaatiosta huolehtimiseen.

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja Anu Liljeström kommenttipuheenvuorossaan kannusti jokaista tukemaan erityisesti heitä, jotka jatkuvasti tekevät töitä henkisen kriisinkestävyyden kannalta olennaisissa tehtävissä.

"Myös paikallisella medialla ja esimerkiksi maakuntalehdillä voi olla ratkaiseva rooli henkisen kriisinkeston vahvistamisessa. Erityinen kiitos Itä-Suomen medialle oikean tiedon levittämisestä ja näin myös turvallisuuden tunteen vahvistamisesta alueella.", korosti Anu Liljeström median merkitystä henkisen kriisinkestävyyden vahvistamisessa. "Jaksaminen on meillä kaikilla nyt koetuksella ja on tärkeää muun muassa viestinnällä luoda luottamusta niin viranomaisiin kuin toisiimmekin. Vastakkainasettelun tilalle pitäisi saada yhteistyönhenkeä sekä toivon herättelyä. Ratkaisuja tilanteesta selviämiseen haetaan koko ajan ja muun muassa jokainen pykälien mukainen määräys on keino saavuttaa vaikutuksia.", summasi tilannetta ylijohtaja Soile Lahti.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja toimia viranomaisten välisenä tiedonvaihdonfoorumina, edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.

Lisää tietoa koronasta

Itä-Suomen alueen sairaanhoitopiirien ohjeet ja tiedotteet koronatilanteeseen liittyen:

Etelä-Savo (Essote.fi) | Itä-Savo (Sosteri.fi) | Pohjois-Savo (Psshp.fi) | Pohjois-Karjala (Siunsote.fi)

Vastauksia kysymyksiin koronasta aluehallintovirastojen UKK-sivuilta:

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi)

Aluehallintovirastojen koronaneuvonta (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16):

p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi