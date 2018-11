Lapsilla on oikeus näkyä ja kuulua taloyhtiöissä

YK:n lapsen oikeuksien päivänä on hyvä palauttaa mieleen, millaisia asumiseen liittyviä oikeuksia lapsilla on suomalaisissa taloyhtiöissä.

Lasten elämään kuuluu olennaisena osana leikki, joka ei useinkaan ole täysin hiljaista puuhaa. Leikkimisen äänet ja juoksuaskeleet saattavat kantautua naapureidenkin korviin, mutta kyseessä ei ole haitta tai häiritsevä elämä, jota taloyhtiö voisi ryhtyä rajoittamaan.

”Leikkiminen kuuluu normaaliin elämään, jonka äänet ovat taloyhtiössä täysin sallittuja, monen mielestä jopa toivottavia”, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Taloyhtiössä lasten leikin ei tarvitse rajoittua oman kodin seinien sisäpuolelle, vaan lapset saavat leikkiä myös taloyhtiön pihamaalla. Jos pihalla on alueita, joilla leikkiminen ei ole esimerkiksi istutusten vuoksi suotavaa, taloyhtiön hallituksen on hyvä laatia asiasta yhteiset pelisäännöt ja huolehtia, että ne tulevat myös kaikkien osakkaiden ja sitä kautta lasten tietoon. Ilman ohjeitakin on selvää, että parkkipaikka ei voi olla lasten leikkipaikka.

”On selvää, ettei taloyhtiön hallitus tai yhtiökokouksen enemmistö voi kieltää lasten pihaleikkejä. Pelisääntöjä voidaan toki antaa, ja ne voivat olla lasten omankin turvallisuuden takia tarpeen”, Kristel Pynnönen toteaa.

Tänä vuonna teemana osallisuus

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tänä vuonna lapsen oikeuksien päivän teemana on osallisuus.

”Lasten osallisuutta on mahdollista edistää myös taloyhtiöissä. Esimerkiksi pihatalkoissa löytyy varmasti myös lapsille sopivia tehtäviä, joihin osallistumalla lapset oppivat samalla huolehtimaan yhteisestä omaisuudesta”, Pynnönen sanoo.