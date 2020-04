Lapsille, nuorille ja perheille on tarjolla monenlaista tukea koronatilanteessa Helsingissä

Koronatilanne on tuonut haasteita monien perheiden arkeen ja erityislapsiperheiden arki on voinut muuttua hyvin haastavaksi. Helsingin kaupunki haluaa muistuttaa, että perheet eivät ole yksin ja että tarjolla on monenlaista tukea poikkeustilanteessakin.

Jos perheessä on huolta jaksamisesta tai lasten etäkoulun käynnistä, apua voi löytää sekä koulujen palveluista että sosiaalipalveluista. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat edelleen käydä lähiopetuksessa. Jos lapsella on haasteita oppimisessa tai koulunkäynnissä, huoltajan tulee olla yhteydessä kouluun ja sopia yhteistyössä riittävistä tukitoimista etäopetuksen aikana. Nuorille ja aikuisille on tarjolla tukea muun muassa opiskelijahuollon sekä sosiaalineuvonnan kautta.

Tukea päiväkotilapsille ja koululaisille

Koulunkäyntiin liittyvä puhelinneuvonta toimii suomeksi ja englanniksi numerossa 09 310 10025. Palvelua saa arkisin kello 9–18. Neuvonnassa vastataan helsinkiläisten oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Ruotsinkielistä opetusta koskeviin kysymyksiin vastataan numerossa 09 310 10027 samoina palveluaikoina.

Esi- ja perusopetuksen psykologit ja kuraattorit ovat oppilaiden sekä heidän huoltajiensa tukena koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Kuraattori voi edistää oppilaiden hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä sekä tukea koulunkäyntiä yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa myös etäopetuksen aikana. Yhteistyö vanhempien kanssa on olennainen osa kuraattorin työtä ja siksi oppilaan tilannetta helpottavia ratkaisuja mietitään yhdessä.

Psykologi antaa neuvontaa ja konsultoi. Työn kohteena voivat olla esimerkiksi tunne-elämän solmukohdat, pelot, kriisit sekä vuorovaikutussuhteiden ongelmat. Etäopetukseenkin liittyvät opetusjärjestelyt ja oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmat. Tavoitteena on lisätä vanhempien, lapsen ja opettajien ymmärrystä, tietoa ja kokonaiskäsitystä tilanteesta ja auttaa heitä suunnittelemaan tukitoimia.

Kuraattoriin tai psykologiin saa yhteyden puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Yhteystiedot löytyvät löytyvät oman koulun tai päiväkodin verkkosivuilta. Mahdollisuus yksilötapaamisiin pyritään turvaamaan kaikissa tilanteissa ja tapaamisia voidaan pitää myös etäyhteyden välityksellä.

Oppilashuolto palvelee suomenkielisiä perusopetuksen oppilaita ja huoltajia myös verkossa: www.jelppii.fi-sivuston chat on avoinna arkipäivisin kello 10.00–16.00.

Toisen asteen opiskelijoiden tuki

Toisen asteen opiskelijahuollon psykologit ja kuraattorit tukevat opiskelijoita oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Kuraattoriin tai psykologiin saa yhteyden puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät oman oppilaitoksen verkkosivuilta sekä osoitteesta www.toisenasteenyhteys.fi.

Jos oman toimipaikan psykologi tai kuraattori ei ole käytettävissä, opiskelija voi vapaasti kääntyä muiden lukioiden tai Stadin Ammattiopiston opiskelijahuoltohenkilökunnan puoleen. Opiskelijahuollon toimijat järjestävät yksilökohtaiset tapaamiset opiskelijoiden kanssa tilanteen mukaan oppilaitoksen tiloissa tai muussa soveltuvassa paikassa tai turvallisen etäyhteyden välityksellä.

Opiskeluterveydenhuolto palvelee nuoria

Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat käytettävissä myös poikkeustilanteen aikana ja saatavilla kaikissa oppilaitoksissa. Terveydenhoitajan tavoittaa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta. Lisäksi yhteydenottopyynnön voi jättää wilmassa tai sähköpostitse. Opiskeluterveydenhuollossa tuetaan kiireellisten tartuntatautiselvitysten lisäksi mielenterveyden kysymyksissä sekä raskauden ehkäisyssä ja jälkiehkäisyssä myös koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria.

Opiskeluterveydenhuollon keskitetty palvelu toimii osoitteessa Mechelininkatu 46 A, 4. kerros. Soitathan ennen saapumista numeroon 050 310 5547.

Tukea ja apua perheille

Helsinkiläiset lasten ja nuorten perheet saavat palveluja perhekeskuksesta. Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä ja rohkeasti. Yhdessä voidaan ratkoa esimerkiksi kasvatuspulmia, vanhemmuuden haasteita tai kuormittavaa arkea. Neuvoja ja apua saa myös teini-ikäisten asioihin. Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelu vastaa arkisin kello 9–12 numerossa 09 3101 5454. Ruotsinkieliset työntekijät vastaavat samassa numerossa maanantaisin klo 9–12. Lapsiperheiden kotipalvelun palveluajat arkisin klo 8–13 (asiakaskäyntien muutokset klo 7–13).

Tarvitsen apua -nappi on helppo ja nopea tapa pyytää apua. Se on sähköinen yhteydenottokanava ja käytettävissä joka päivä ympäri vuorokauden. Oman itsen tai perheen huoli voi liittyä esimerkiksi kuormittavaan arkeen tai kasvatuspulmiin. Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille lapsiperheille, joilla on kuormittava elämäntilanne tai kasvatuspulmia. Yhteydenottoihin vastaavat sosiaalialan ammattilaiset kolmen arkipäivän kuluessa. Tarvitsen apua -nappi on näkyvissä www.perheentuki.fi -sivuston oikeassa alareunassa.

Lastensuojeluun liittyvissä asioissa tai tuen tarpeen ollessa kiireellinen voi olla yhteydessä arkisin kello 8.15–16 oman alueen lastensuojelun päivystykseen ja virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Nuorisoa kohdataan nyt somessa ja kaduilla

Nuorisotyötä tehdään poikkeusoloissa sosiaalisen median kanavissa ja ulkona jalkautuvan nuorisotyön avulla. Nuoret voivat chatata SekaisinChatissa ja Ärligt talat-chatissa. Alueellisten nuorisotalojen käyttäjille tarjotaan apua ja tekemistä sosiaalisessa mediassa. Pääasialliset some-kanavat ovat Instagram, Whatsapp, SnapChat ja Discord, mutta monia muitakin kanavia on käytössä. Suositun TikTok-sovelluksen avulla on järjestetty mm. tanssitunteja. Alueelliset nuorisotalot löytyvät osoitteesta www.munstadi.fi.

Chat-tukea nuorille, aikuisille ja neuvolan asiakkaille

Nuorten chatissa 16–29 -vuotiaita helsinkiläisiä nuoria palvelevat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Chatti palvelee myös Helsingissä opiskelevia ulkokuntalaisia, jotka kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin. Nuorten chatti on auki arkisin klo 12–16 ja se löytyy osoitteessa: www.hel.fi/nuoret.

NeRo-neuvolarobotti vastaa neuvolan asiakkaita mietityttäviin kysymyksiin kaikkina vuorokauden aikoina. Helsingin neuvolan chatissa terveydenhoitaja on paikalla arkisin klo 10-14. Chatissa voi keskustella terveydenhoitajan kanssa anonyymisti ja tarvittaessa terveydenhoitaja pyytää asiakasta tunnistautumaan. Tunnistautumisen avulla terveydenhoitaja voi palvella henkilökohtaisemmin. Neuvolan chatti ja NeRo löytyvät osoitteesta www.perheentuki.fi.

Aikuissosiaalityön sosiaalineuvonta palvelee puhelimitse arkisin kello 9–16 p. 09 310 44400 ja chatissa kello 9–16. Chat löytyy osoitteesta www.hel.fi/sosiaalineuvonta.

Vammaistyön kehitysvammapoliklinikan psykologien puhelinpalvelu perheille

Puhelinpalvelu palvelee arkisin kello 9–11 numerossa: 040 1953054. Kehitysvammapoliklinikan psykologien Covid-19 -pandemian aikainen puhelinpalvelu on tarkoitettu erityishuollon asiakkaiden perheille. Psykologien kanssa voit keskustella perheenne tilanteesta ja yhdessä miettiä keinoja perheen jaksamisen tukemiseksi.

Vammaistyön tuntituki-palvelu perheille

Toimintakeskus Tanhuassa järjestetään Tuntituki-toimintaa nuorille aikuisille ja aikuisille asiakkaille, jotka tarvitsevat lyhytkestoista hoitoparkkityyppistä toimintaa korkeintaan 2–3 tuntia viikossa. Palvelu sisältää kuljetuksen, mutta ei aterioita. Lisätietoa toiminnasta voi kysyä omalta sosiaalityöntekijältä. Tuntituki-toimintaa on mahdollista hakea myös kotiin esimerkiksi ulkoiluun lapsen kanssa tai lyhytkestoiseen hoitoapuun korkeintaan 2–3 tuntia viikossa mahdollistamaan esimerkiksi vanhemman kaupassa käynnin. Lisätietoja voi kysyä niin ikään omalta sosiaalityöntekijältä tai omaishoidon tuen sosiaaliohjaajalta.

Virtuaalista päivätoimintaa vammaisille henkilöille

Helsingin Kaupungin Vammaispalvelut tarjoaa virtuaalisen päivätoiminnan palvelua. Toiminta on maksutonta ja kaikille avointa, mutta se on suunnattu erityisesti vammaispalvelun asiakkaille. Toiminta on ryhmätoimintaa, joka tarjoaa asiakkaille tietoa, sosiaalisia kontakteja ja osallistavaa tekemistä kotiin. Osallistuakseen toimintaan asiakas tarvitsee tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen sekä nettiyhteyden. Virtuaalisen päivätoiminnan ohjaajat auttavat asiakkaita, heidän läheisiään ja ryhmäkodin henkilökuntaa kaikissa tarvittavissa teknisissä säädöissä.

Virtuaalisen päivätoiminnan ryhmät toimivat arkisin kello 9.30–11 ja 12.30–14. Ryhmissä mm. keskustellaan, tanssitaan ja pelataan pelejä. Mukaan toimintaan voi ilmoittautua sähköpostilla ida.paakkunainen@hel.fi tai soittamalla 050 3968 233.​

Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.