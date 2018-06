Lapsilta villi juhlaleivos 90-vuotiaalle 4H:lle

Lasten ja nuorten juhlaleivoskilpailun avulla 90 vuotta täyttävä nuorisojärjestö sai historian ensimmäisen oman juhlaleivoksen. Valtakunnallisen kilpailun voitti Safkasankarit-yrityskerho Isojoki-Karijoki 4H-yhdistyksestä. Voittajaleivoksessa yhdistyvät jännittävällä tavalla 4H:n hieno historia ja ruokatrendit, kuten villiruoka. Kilpailuun osallistui lähes 120 kerhoa eli yli 1000 lasta ja nuorta.

4H-liiton nuorisotyön johtaja Marjaana Liukon mielestä voittajaleivos viestii aitojen asioiden arvostamisesta, mikä on tärkeä ulottuvuus koko järjestön toiminnassa.

”Leivoksen klassiset makuyhdistelmät ovat toimivia. Lisäksi koristelussa voi luovasti hyödyntää eri vuodenaikoina saatavilla olevia sesonginmukaisia raaka-aineita.”, toteaa Liukko.

”Vietämme juhlavuotta lasten ja nuorten tekemistä esiin nostaen, mistä tämä kilpailu on yksi esimerkki. 4H:n kerhotoiminta ja erityisesti kokkikerhotoiminta on eri puolella Suomea erittäin suosittua. Viime vuonna 2 700 4H-kerhoa kokoontui peräti 43 000 kertaa. Lapset ja nuoret ovat se syy, miksi 4H on olemassa ja miksi me tätä työtä teemme. ”, sanoo toimitusjohtaja Tomi Alakoski Suomen 4H-liitosta.

Kolme palkittua leivosta

Valtakunnallisessa kilpailussa valittiin kolmen kerhon kärki:

Isojoki-Karijoen Safkasankareiden voittajaleivos maistuu leipureiden mukaan juuri 4H:lta. Siinä on mehevyyttä, maukkuutta, moninaisuutta, muunneltavuutta ja merkittävyyttä. Ulkonäköäkin voi aina muuttaa tilanteen mukaan erilaisilla muoteilla. Laukaan 4H-metsään! -kerhon lasipurkkiin koottu metsäinen leivos sisältää paljon yllättäviä yksityiskohtia. Metsä teemana tulee esiin linjakkaasti raaka-aineiden valinnassa ja koristelussa. Maku on raikas ja tasapainoinen. Porvoon Safkasankareiden leivoksessa parasta on sen suussa sulava maku. Vadelmat tuovat raikkautta leivokselle. Leivos kuvaa 4H:n uutta visuaalista ilmettä. Se on nykyaikainen ja raikas.

Kunniamaininnan saivat Kurikan Safkasankarit kotisirkoilla maustetulla porkkanamuffinssileivoksesta ja Punkalaitumen Safkasankarit rakettileivoksellaan.

Tuomariston haastava tehtävä

Leivoskilpailun tuomaristoon kuulunut keittiömestari Kati Laszka leipoi 10 finalistileivosta tarkalleen lasten laatiman reseptin mukaan. Tuomaristo arvioi valmiit leivokset ja valitsi voittajan. Arvioinnissa huomioitiin leivoksen maku, ulkonäkö, leivoksen tarina ja reseptin käyttökelpoisuus koko 4H:n leivoksena. Tuomaristoon kuuluivat keittiömestari Kati Laszka, toimitusjohtaja Bettina Lindfors, ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, toimitusjohtaja Tomi Alakoski, nuorisotyönjohtaja Marjaana Liukko, MMM:n ruokaosaston johtaja Minna-Mari Kaila ja 4H-yrittäjä – The Avy Cake Design Annika Vainio.