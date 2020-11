Lapsivaikutusten arviointi osaksi kuntien päätöksentekoa

Nuorten mielenterveysongelmiin on puututtava ajoissa 10.10.2020 05:30:00 EEST | Tiedote

Mielenterveyssairaudet ovat Suomessa kasvava kansansairaus. Tällä hetkellä noin joka neljäs nuori kärsii mielenterveysongelmista. Viime vuosina tietoisuus mielenterveyden häiriöistä ja samaan aikaan hoitoon hakeutuminen ovat kasvaneet. Erikoissairaanhoidon käyntimäärät mielenterveydellisistä syistä ovat kasvaneet vuosittain ja erityisen jyrkkää kasvu on ollut 13–17-vuotiailla nuorilla. Nuorilla on aikaisempaa enemmän psyykkistä kuormitusta, joka ilmenee uniongelmina, ahdistus- ja masennusoireina. Mielenterveyshäiriöistä jopa 75 % alkaa ennen 25-ikävuotta. Tämän vuoksi on tärkeää, että ongelmiin puututaan ajoissa.