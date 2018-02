Lapsuusiän leukemian hoito on Suomessa huipputasolla

Lapsuusiän syöpä on harvinainen sairaus, johon maassamme sairastuu vajaat 150 lasta vuosittain. Noin 85 % lapsuusiässä sairastuneista voidaan pysyvästi parantaa. HUS:ssa tulokset lapsuusiän yleisimmän syövän, akuutin lymfoblastileukemian (ALL) hoidossa ovat huipputasoa maailmassa, 97 % lapsista paranee.

Laaja, monikansallinen tutkijaryhmä (CONCORD-3) on neljän vuoden välein analysoinut aikuisiän ja lapsipotilaiden syöpähoidon tuloksia maailmanlaajuisesti. Tuoreimmat tulokset julkaistiin tammikuun lopussa. Lapsuusiän ALL:n paranemisennuste (ns. 5-vuotisennuste) tutkimukseen osallistuneiden 71 maan joukossa vaihteli noin 50 %:n ja yli 90 %:n välillä. Suomessa hoitotulokset olivat vuosina 2000–2014 maailman kärkitasoa eli 95,2 %. Vuosituhannen alusta hoitotulokset ovat Suomessa nousseet yli 10 %:lla, 84,7 %:sta 95,2 %:iin. HUS:ssa vastaava tulos on nykyisin vielä tätäkin parempi eli 97 %.

– Erinomaisten hoitotulosten taustalla ovat tavoitteellinen tutkimustyö sekä toisaalta kiinteä, kansainvälinen hoito-ohjelmayhteistyö, sanoo professori Kim Vettenranta.

– Tänä päivänä paranemistulokset ovat monissa teollisuusmaissa ylittäneet 90 %:n tason kansanvälisen hoito-ohjelmayhteistyön ansiosta. Vielä 1960-luvun alkupuoliskolla ei lapsuusiän ALL:sta paraneminen ollut mahdollista, Vettenranta jatkaa.

Saman tutkimuksen mukaan Suomessa lasten aivokasvainten paranemisennuste vuosina 2010–2014 oli 75,6 % ja lymfoomien 91,2 %. Tulokset ovat korkeaa kansainvälistä tasoa. Aivokasvaimet ovat lapsuusiän toiseksi ja lymfoomat kolmanneksi yleisin syöpä. Vuosittain Suomessa alle 16-vuotiailla lapsilla ja nuorilla todetaan noin 40 aivokasvainta ja noin 15 lymfoomaa.

Immunoterapia auttaa neuroblastooman hoidossa

Merkittävää kehitystä hoitotuloksissa on tapahtunut myös vaikean neuroblastooman hoidossa. Neuroblastooma on aivokasvainten jälkeen yleisin kiinteä syöpä lapsilla, ja Suomessa tavataan lähes 10 uutta tapausta vuosittain.



Suomessa otettiin käyttöön vuonna 2011 immunoterapiaa sisältävä hoito-ohjelma ja kokonaiseloonjäämistulos (4 vuotta) on tällä hetkellä 100 %. Tätä ennen tästä erittäin aggressiivisesta lapsuusiän syövästä parani pysyvästi vain 30–50 % potilaista.

– Immunoterapia eli elimistön puolustusjärjestelmän hyödyntäminen taistelussa syöpää vastaan tulee lähivuosina merkittävästi muuttamaan monien lapsuusiän syöpätautien hoitoa. Tätä kautta onkin perusteltua odottaa merkittävää paranemista hoitotuloksissa, sanoo Vettenranta.

Kolmannes Suomessa syöpään sairastuneista lapsista hoidetaan HUS:ssa

HUS:ssa hoidetaan joka kolmas lapsuusiän syöpään sairastuneista ja Lasten syöpäosasto on Suomen suurin alan keskus. HUS:iin on keskitetty kaikki lasten allogeeniset (terve luovuttaja) kantasolusiirrot. Lasten syöpäosasto siirtyy Uuteen lastensairaalaan syksyllä 2018. Osastolla työskentelee 10 lasten veri- ja syöpätautien erikoislääkäriä sekä runsaat 80 pitkälle jatkokoulutettua sairaanhoitajaa.

Kansainvälistä lasten syövän päivää vietetään 15.2.2018.

HYKS Lasten ja nuorten sairaudet hoitaa potilaita lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian aloilta. Potilaita on vuosittain yli 60 000. Valtakunnallisten hoitovastuiden lisäksi HYKS:ssä hoidetaan erilaisia erityisen vaikeita potilastapauksia kaikkialta Suomesta.