Lapti laajentaa vuokramallilla kuntien päiväkotien ja koulujen hankinta- ja rahoitusvaihtoehtoja

Lapti rakentaa kerrostalon Möljän kortteliin Oulun Toppilansalmeen 8.10.2018 10:51 | Tiedote

Lapti Groupiin kuuluva Rakennusliike Lapti Oy rakentaa uuden Möljän kortteliin, Oulun Toppilansalmeen L-muotoisen kerrostalon, jossa on 3-kerroksinen siipi ja korkeampi 8-kerroksinen torni. Asunto Oy Oulun Pehtoorin asuntotarjonta on monipuolinen. Taloon on suunniteltu 81 asuntoa kompakteista yksiöistä kattokerroksen isoon perheasuntoon. Kohteen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy.