Lapti on voittanut Hämeenlinnan kaupungin Kaurialan koulun kilpailutuksen

Rakennusliike Lapti Oy on voittanut Hämeenlinnan kaupungin Kaurialan koulun kilpailutuksen. Hankkeen urakkasopimus allekirjoitetaan joulukuussa. Kaurialan kouluun tulee tilat 450 yläkoulun ja erityisryhmien oppilaalle. Allekirjoitettavan sopimuksen mukaan Rakennusliike Lapti vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa. Hankkeen arvo on 13,7 miljoonaa euroa. Kaurialan koulun rakentaminen alkaa keväällä 2021 ja koulu valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Kaurialan koulun tilankäytön pääperiaatteena on monikäyttöisyys, muunneltavuus ja tilojen skaalautuvuus. Osa koulun tiloista on suunniteltu soveltuvaksi myös iltaisin esim. aikuisten ja lasten harrasteryhmien käyttöön. Piha-alueet tulevat olemaan aktiivisessa käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Koulupäivän aikana jokaiselle ryhmälle löytyy oma turvallinen perustyötilansa, mutta tilat skaalautuvat oppitoreille ja ryhmätyötiloihin luoden oppimiseen uusia mahdollisuuksia. Koulun keskiössä on sydänosa, joka on monikäyttöinen avara tila, joka yhdistää koko koulun yhteen – yhdeksi Kaurialan koulun yhteisöksi. Sydänosassa ruokaillaan, opitaan, oleskellaan ja järjestetään tapahtumia. Koulun tilat on suunniteltu käytettäväksi myös iltaisin.

Kuluvan valtuustokauden keskeisenä tavoitteena lapsiystävällisessä Hämeenlinnassa on, että lapsilla ja nuorilla on täällä terveelliset ja turvalliset tilat. Kaurialan koulu on osa tämän tavoitteen toteutumista, kertoo Hämeenlinnan kaupungin opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä.

Hämeenlinnan kaupunki sai ensimmäisenä Suomessa UNICEFin myöntämän lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen vuonna 2013 ja on uusinut tunnuksen sen jälkeen kolmesti. Tunnustuksen saa, kun kunta sitoutuu kestävään kehittämistyöhön lasten ja nuorten osallisuuden eteen.

Kaurialan koulun oppilaat osallistuivat pihalle tulevien toimintojen suunnitteluun. Koulun piha-alueet toimivat niin oppimisympäristönä koulupäivän aikana kuin kannustavat lapsia ja nuoria liikkumiseen iltaisin ja viikonloppuisin. Kaurialan koulu tulee tarjoamaan monimuotoista oppimista tukevat, modernit ja laadukkaat tilat, iloitsee Pirkanmaan alueen tuotantojohtaja Tapio Rantala Rakennusliike Lapti Oy:stä.

Resurssiviisas Kaurialan koulu

Kaurialan koulun urakoitsijavalintaan vaikuttivat tarjoushinnan lisäksi annetut laatupisteet. Lapti sai korkeimmat laatupisteet mm. koulun toiminnallisuuden osa-alueelta. Suunnitelmassa on huomioitu koulun tarpeenmukainen ilmanvaihto, lämmöntalteenotto, aurinkoenergian hyödyntäminen ja käyttöveden kulutuksen optimointi, jotka luovat puitteet koulun energiatehokkaalle elinkaarelle.