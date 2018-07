Lapti rakentaa 123 asuntoa Jyväskylään

Lapti Group on asuntojen ja palvelutilojen rakentamiseen erikoistunut rakentamispalveluyhtiö. Asunto- ja palvelutilatuotannon lisäksi yhtiö tuottaa talotekniikkapalveluita sekä osana omia rakentamishankkeitaan että ulkoisille asiakkaille. Lapti Group on yksi Suomen nopeimmin kasvavista ja kannattavimmista talonrakennusyhtiöistä. Lapti Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 226 milj.€ ja työntekijöitä on 700.lapti.fi