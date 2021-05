Lapti rakentaa 30 paikkaisen kehitysvammaisten asumispalveluyksikön Diakonissalaitokselle Helsinkiin

Jaa

Helsingin Diakonissalaitos sr ja Rakennusliike Lapti Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakentamisesta Helsingin Malminkartanoon. Asumispalveluyksiköstä tulee kaksikerroksinen, ja siihen tulee kuusi asuntoryhmää. Jokaisella asukkaalla on oma asunto, ja jokaisella ryhmällä oma yhteinen olohuone yhdessäoloa varten. Rakennustyöt käynnistyvät heti ja rakennus valmistuu keväällä 2022. Rinnekoti Tuulikannel toteutetaan KVR-urakkana, jossa Lapti vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Rinnekoti Tuulikanteleeseen tulee jokaiselle asukkaalle oma asunto, jonka he voivat sisustaa oman näköisekseen. Asunnot ovat 22 m2:n yksiöitä, joissa on oma keitto-, sekä suihku- ja wc-tila. Ryhmien yhteiskäytössä on kerroskohtainen keittiö ja kodinhoitohuone. Saunatilat sijaitsevat viereisessä Rinnekodissa, johon johtaa yhdyskäytävä.

Tuulikanteleeseen rakennetaan myös aistihuone, joka tarjoaa asukkaille viriketoimintaa aistien herättelyyn ja rentoutumiseen. Piha-alueesta tulee puistomainen oleskelutila kaikkien asukkaiden käyttöön.

Rinnekoti Tuulikanteleeseen rakennetaan 30 esteetöntä kotia aikuisille kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea asumiseen ja arjen sujumiseen. Kodin ja palveluiden suunnittelussa on huomioitu asukkaiden monet tuen tarpeet, kertoo rakennuttajapäällikkö Janne Koponen Diakonissalaitokselta.