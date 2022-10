Lapti rakentaa Elolle 149 asuntoa vanhan toimiston tilalle kasvavaan ja kehittyvään Vantaan Myyrmäkeen

Nummelan ydinkeskustaan nousee KAS asuntojen uusi vuokratalo 19.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

KAS asunnot Oy rakennuttaa Vihdin Nummelan keskustaan viisikerroksisen asuinkerrostalon osoitteeseen Kappelitie 6. Taloon tulee 56 vuokra-asuntoa, yksiöistä neliöihin ja jokaisessa asunnossa on parveke tai terassi. Osittain luonnontilaiselle pihalle tulee leikki- ja oleskelualue. Jokaista asuntoa kohden varataan yksi autopaikka, ja kohteeseen tulee kaksi sähköautonlatauspaikkaa. Talon sijainti on erinomainen. Kaupat ja muut palvelut ovat lähellä ja upeat ulkoilumaastotkin lähes kotiovelta. Kohteen valmistumisen jälkeen Vihdissä on KAS:n asuntoja 520. Rakentaminen alkaa syyskuussa 2022, ja asunnot valmistuvat loppuvuodesta 2023. Talon rakentaa Rakennusliike Lapti Oy. Hakuaika alkaa syksyllä 2023, noin 3 kuukautta ennen talon valmistumista. Hakuajasta ilmoitetaan www.kas.fi-sivuilla sekä paikallislehdessä. Toimitusjohtaja Jarmo Kuosa tyytyväinen hankkeen etenemiseen ”Olen erittäin tyytyväinen, että saamme hankkeen aikataulussa liikkeelle haastavassa tilanteessa. Lyhyellä aikajänteellä vo