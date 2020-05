Lapti rakentaa kaksi kerrostaloa Huikkaan alueelle Tampereelle

Jaa

Rakennusliike Lapti Oy rakentaa Hakametsän itäpuolella sijaitsevan Huikkaanaukion läheisyyteen Ali-Huikkaantielle kaksi nelikerroksista kerrostaloa, joihin tulee yhteensä 54 huoneistoa. Asunto Oy Huikkaan Harmonian asuntotarjonta on monipuolinen. Taloihin on suunniteltu asuntoja kompakteista yksiöistä tilaviin perheasuntoihin. Kohteen on suunnitellut arkkitehti Harri Mäkiaho Arkkitehtipalvelu Oy:stä. Rakentaminen on käynnissä ja talot valmistuvat kesällä 2021.

Rakennusliike Lapti uudistaa Tampereella Huikkaan aluetta rakentamalla kaksi alueen vanhaan rakennuskantaan luontevasti sulautuvaa kerrostaloa.

Asunto Oy Huikkaan Harmonian huoneistot ovat moderneja ja viihtyisiä. Jokaiseen huoneistoon kuuluu parveke tai ranskalainen parveke sekä osaan myös oma lasiseinällä varustettu sauna. Asunnot ovat hyvin varusteltuja. Toimivuuden lisäksi myös asuntojen valoisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Huikas on pidetty kaupunginosa. Alueella ja sen läheisyydessä on paljon erilaisia ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia moneen makuun. Suosittu Kaupin ulkoilualue sijaitsee lyhyen pyöräilymatkan päässä. Kulkuyhteydet ovat hyvät ja palveluiden pariin pääsee helposti. Lähietäisyydellä sijaitsevat mm. Kalevan kaupalliset palvelut ja Tampereen Yliopistollinen Sairaala TAYS. Huikkaan alueelle Tampereelle rakennettava Asunto Oy Huikkaan Harmonia sijoittuu pääosin 1950-1980-luvuilla rakennetulle asuinalueelle. Huikkaan Harmoniassa suunnittelun lähtökohtana on ollut rakennusten luonteva sijoittuminen ympäröivään rakennuskantaan, mikä näkyy mm. talojen harjakattona ja julkisivujen rapattuina pintoina. Huikkaan alueen kaltaisissa täydennysrakennuskohteissa haluamme tuoda alueelle uutta ja modernia rakennuskantaa vanhaa kunnioittaen, kertoo Rakennusliike Lapti Oy:n tuotantojohtaja Tapio Rantala.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Rakennusliike Lapti uudistaa Tampereella Huikkaan aluetta rakentamalla kaksi alueen vanhaan rakennuskantaan luontevasti sulautuvaa kerrostaloa. Lataa Tampereelle Asunto Oy Huikkaan Harmoniaan rakennettavat asunnot ovat avaria ja valoisia. Lataa

Linkit