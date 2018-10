Lapti rakentaa kerrostalon Möljän kortteliin Oulun Toppilansalmeen

Jaa

Lapti Groupiin kuuluva Rakennusliike Lapti Oy rakentaa uuden Möljän kortteliin, Oulun Toppilansalmeen L-muotoisen kerrostalon, jossa on 3-kerroksinen siipi ja korkeampi 8-kerroksinen torni. Asunto Oy Oulun Pehtoorin asuntotarjonta on monipuolinen. Taloon on suunniteltu 81 asuntoa kompakteista yksiöistä kattokerroksen isoon perheasuntoon. Kohteen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy.

Lapti Groupiin kuuluva Rakennusliike Lapti Oy rakentaa uuden Möljän kortteliin, Oulun Toppilansalmeen L-muotoisen kerrostalon, jossa on 3-kerroksinen siipi ja korkeampi 8-kerroksinen torni. Taloon on suunniteltu 81 asuntoa kompakteista yksiöistä kattokerroksen isoon perheasuntoon.

Asunto Oy Oulun Pehtoorin huoneistot ovat valoisia ja viihtyisiä. Pintamateriaaleihin on valittu Laptin sisustusmallistosta Balanssi. Se henkii vahvaa tasapainoa ja luo siten kodikkaan ilmapiirin, jossa niin silmä kuin mielikin lepää. Väreinä Balanssi painottaa tammea ja vaaleaa puuta sekä harmaan ja greigen sävyjä. Polkupyöräpaikat on sijoitettu kellariin ja autopaikat pihakannen alle rakennettavaan autohalliin, jonne pääsee asunnoista suoraan hissillä. Autohalliin rakennetaan myös sähköautojen latauspisteitä. Toppilansalmen rannalle rakennettava Möljän kortteli muodostuu kuudesta kerrostalosta. Rannan puolelle nousee kolme 3-kerroksista taloa ja niiden taakse kolme 3-12 kerroksista taloa. Koko korttelin rakentaminen kestää arviolta neljästä viiteen vuotta. Toppilansalmeen nouseva Möljän kortteli tarjoaa modernia asumista merellisessä ympäristössä. Alueen suunnittelussa on huomioitu asukkaiden arjen sujuvuus. Hyvien kulkuyhteyksien lisäksi asukkaat toivovat mukavuuspalveluita lähellä kotia. Tätä päivää ovat korttelin autohalliin tulevat sähköautojen latauspaikat ja Smartpost- automaatti, johon asukkaat voivat vastaanottaa ja lähettää postipaketteja, kertoo Rakennusliike Lapti Oy:n Pohjois-Suomen aluejohtaja Panu Hulkko.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lapti Groupiin kuuluva Rakennusliike Lapti Oy rakentaa uuden Möljän kortteliin, Oulun Toppilansalmeen L-muotoisen kerrostalon, jossa on 3-kerroksinen siipi ja korkeampi 8-kerroksinen torni. Taloon on suunniteltu 81 asuntoa kompakteista yksiöistä kattokerroksen isoon perheasuntoon. Lataa Rakennusliike Lapti Oy rakentaa meren ääreen Möljän kortelin Ouluun. Kortteliin tulee asuntoja yksiöistä tilaviin perheasuntoihin. Lataa