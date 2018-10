Lapti rakentaa kerrostalon Sompasaareen

Lapti Groupiin kuuluva Rakennusliike Lapti Oy rakentaa Sompasaareen 6-8 kerroksisen kerrostalon, jossa panostetaan asumiseen laatuun. Rantakadun varrelle nousevaan taloon on suunniteltu 89 asuntoa kompakteista yksiöistä isoihin perheasuntoihin ja liiketiloja. Kohteen on suunnitellut Serum Arkkitehdit Oy.

Asunto Oy Helsingin Sompasaaren Tyynissä on huomioitu myös ekologisuus. Keittiöön on valittu täysin kierrätettävä Puustellin Miinus-keittiö. Taloyhtiön katolla on viherkattoa ja aurinkopaneeleja. Taloyhtiössä on myös polkupyörien huoltopiste. Yhtiö liittyy myös alueelliseen jäteputkijärjestelmään. Asunto Oy Helsingin Sompasaaren Tyyni valmistuu syksyllä 2020.