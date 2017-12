Lapti rakentaa viiden kerrostalon korttelin Tuiraan Ouluun

Nimitystiedote: Muutoksia Kastelli Group Oy:ssä ja konserniyhtiöissä 29.8.2017 10:31 | Tiedote

Kastelli Group Oy Timo Pekkarinen on nimitetty Kastelli Group Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2017 alkaen nykyisen toimitusjohtajan Antti Pohjolan jäädessä eläkkeelle. Pohjola jatkaa edelleen hallitustyöskentelyä Kastelli Groupin yhtiöissä. Timo Pekkarinen on aiemmin toiminut pitkään perustamansa Rakennusliike Lapti Oy:n toimitusjohtajana. Rakennusliike Lapti Oy Raimo Pesola on nimitetty Rakennusliike Lapti Oy:n toimitusjohtajaksi 1.8.2017 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut Laptin Keski-Suomen aluejohtajana. Kastelli-talot Oy Jukka Vaaramo on nimitetty Kastelli-talot Oy:n toimitusjohtajaksi 1.6.2017 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut Kastelli-talot Oy:n liiketoimintajohtajana.