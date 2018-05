LAPTI VARAUTUU KOULURAKENTAMISEN KASVUUN – palkkaamme heti lähes 10 uutta projektipäällikköä

Lapti laajentaa toimintaansa perustamalla aluetoimiston Turkuun 4.4.2018 10:00 | Tiedote

Lapti Group -konserniin kuuluva Rakennusliike Lapti Oy laajentaa toimintaansa Länsi-Suomeen perustamalla aluetoimiston Turkuun. Aluejohtajaksi on nimitetty RKM Kari Mäkelä 3.4.2018 alkaen. Mäkelä siirtyy Laptille Colliers International Finland Oy:n Länsi Suomi -palveluyksikön aluejohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut 2001-2014 Hartela Oy:n kiinteistökehitysjohtajana ja toimitusjohtajana. Samalla Laptin Tampereen ja Turun toimistot yhdistetään Länsi-Suomen alueyksiköksi, jonka aluejohtajana Kari Mäkelä toimii. Länsi-Suomen tuotantojohtajaksi on nimitetty Tapio Rantala.