Laptin mittava rakennushanke Kuopion Portti on valmistunut

Kuopion Portin viimeisen eli C-vaiheen rakentaminen on saatu päätökseen. Viimeisessä vaiheessa valmistui 15-kerroksinen tornitalo ja siihen liittyvä matalampi rakennusosa, jossa on vuokrattavia toimisto- ja liiketiloja yhteensä noin 4 472 neliömetriä. Kuopion Portin rakentaminen käynnistyi kesällä 2018. Hankkeen toteutunut kokonaisinvestointi koko Kuopion Portin alueella on noin 120 miljoonaa euroa.

Kuopion Portti on merkittävä työpaikkakeskittymä Kuopion pohjoisen sisääntuloväylän varrella. Kuopion Portti toimii myös lähi- ja kaukoliikenteen solmukohtana.

Kuopion Portti rakennettiin kolmessa vaiheessa vuosina 2018-2022. Alueelle valmistui kolme tornitaloa ja torneihin liittyvissä matalammissa rakennusosissa on liike- ja toimistotiloja yhteensä noin 15 900 neliömetriä. Kuopion Portti on merkittävä työpaikkakeskittymä Kuopion alueella lukuisten liikkeiden, palveluiden sekä suuren toimistomäärän kautta. Alueella tulee työskentelemään arviolta 650 henkilöä. Kuopion Porttiin on sijoittunut monipuolisesti erilaisia ja eri kokoisia yrityksiä. Kuopiolaiset ovat ottaneet hyvin Kuopion Portin omakseen. Asuntojen kysyntä on pysynyt koko hankkeen ajan erinomaisena. Asuntojen ja toimitilojen houkuttelevuutta ovat kasvattaneet muun muassa se, että ne sijaitsevat keskeisellä paikalla, lähellä monipuolisia palveluita ja sujuvia liikenneyhteyksiä. Viimeisessä vaiheessa on vielä vapaana noin 790 neliömetriä vuokrattavia toimitiloja. Tarjolla olevia tiloja kannattaa kysyä, vinkkaa aluejohtaja Risto Pekkarinen Rakennusliike Lapti Oy:stä. Kuopion Portin A- ja B-vaiheille on jo myönnetty Leed Gold -sertifiointi ja C-vaiheen valmistuttua hankkeen viimeiselle vaiheelle haetaan myös sertifiointia. Kuopion Portin rakentaminen on ollut haasteellista, mutta palkitsevaa. Olemme toteuttaneet hankkeen budjetissa pysyen ja sovitussa aikataulussa. Kiitos hankkeen toteuttamisesti kuuluu Kuopion kaupungille, joka valitsi Laptin hankkeen toteuttajaksi, kaikille yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat olleet tärkeässä roolissa hankkeen kaikissa vaiheissa ja omalle henkilökunnallemme, jotka ovat omalla työpanoksellaan vaikuttaneet hankkeen tavoitteiden toteutumiseen. Erityisesti työmaan työnjohto ansaitsee kiitoksen. Olette vieneet hankkeen menestyksekkäästi läpi huolella rakentaen, toteaa Pekkarinen tyytyväisenä. KUOPION PORTTI LYHYESTI Asuntoja 257 kpl, joista palveluasuntoja 35 kpl

Päiväkoti noin 80 lapselle

Hoivakoti noin 30 asiakkaalle

Toimisto- ja liiketiloja noin 15 900 m2

Pysäköintilaitos 483 autolle

Alueella kaikkiaan pysäköintipaikkoja noin 520 autolle

Alueella satoja polkupyöräpaikkoja

Rakennusaika 6/2018-3/2022

Rakennusala yhteensä 46 813 m2

Kuvat