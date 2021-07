Lapväärtin-Isojoen vesivisio kerää paikalliset yhteen suunnittelemaan vesistön tulevaisuutta (Pohjanmaa)

Jaa

Lapväärtin-Isojoen vesistöaluetta kehitetään luomalla alueelle yhteinen vesivisio. Vesivisio tuo yhteen alueen asukkaat ja eri alojen toimijat, sekä mahdollistaa yhteisen vision luomisen vesistöalueelle. Visiotyössä sovitetaan yhteen niin vesivarojen käyttö ja hoito, aluesuunnittelu, tulvariskit kuin elinkeinot.

Tekemistä kesäksi

Vesivisio järjestää kesällä monenlaista vesistöön liittyvää ohjelmaa. Juuri nyt on käynnissä valokuvakilpailu teemalla ”Veden eri muodot”, johon kaikki halukkaat saavat lähettää Lapväärtin-Isojoen alueelta tai sen lähistöltä otettuja valokuvia. Valokuvakilpailu on käynnissä 22.8 asti. Kilpailuun osallistuneista valokuvista järjestetään valokuvanäyttely alueen kirjastoihin, sekä vesivision kotisivuille viikoilla 36–43, ja kilpailun voittajalle on myös luvassa rentouttava palkinto Lauhansarven majoituksessa. Lapväärtin-Isojoen rannoille tulee myös ilmestymään kesän aikana vesiaiheisia geokätköjä, joita voi etsiä vaikka koko perheen voimin ja samalla tutustua alueen luontoon. Geokätköjen löytäjien kesken jaetaan vesiaiheisia palkintoja. Vesivisio järjestää myös koko perheen vesiluontopäivän, jossa on tekemistä kaikenikäisille. Katso yksityiskohtaiset ohjeet valokuvakilpailuun osallistumisesta ja seuraa tapahtumia vesivision kotisivuilta www.vesivattenvisio.org, sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sosiaalisesta mediasta.

Vesistön yhteisen tulevaisuuden suunnittelu

Visiotyön tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta ja elinkeinoja, sekä osallistaa paikallisia asukkaita ja eri alojen toimijoita yhteisen vesistön hoitoon ja kehittämiseen. Vesivisiotyössä kaikki osallistujat ovat yhtä tärkeitä, ja kaikkien mielipiteet otetaan huomioon vesistön tulevaisuutta suunnitellessa. Lapväärtin-Isojoen vesivisio liittyy tiiviisti Freshabit LIFE IP-hankkeeseen, jonka yhteydessä Lapväärtin-Isojoen vesistössä on tehty jo lukuisia kunnostustoimenpiteitä. Vesivision tavoitteena on jatkaa tätä hyvin alkanutta yhteistyötä vesistöjen hyväksi.

Vesivision pohjana toimii Lapväärtin-Isojoen alueelle heinäkuussa julkaistava valuma-aluesuunnitelma, jossa yhdistetään luonnon- ja vesiensuojelu, sekä luonnonvarojen kestävä käyttö makean veden elinympäristöissä ja niitä ympäröivillä alueilla. Valuma-aluesuunnitelma koostuu useasta dokumentista, joita ovat: kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (pilotti), Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, tulvariskien hallinnan suunnitelma sekä vesienhoidon toimenpideohjelma. Valuma-aluesuunnitelma tulee nähtäville vesivision kotisivuille. Vesivisiotyötä ohjaa vuonna 2018 toimintansa aloittanut valuma-aluesuunnittelun työryhmä.

Vesivision yhteydessä on toteutettu kaksi työpajaa, joista ensimmäinen pidettiin maaliskuussa 2020. Myöhemmin lokakuussa pidettiin etäyhteyksin erillinen työpaja alueen kunnille. Työpajat keräsivät paljon osallistujia ja niihin osallistui monenlaisia toimijoita vesistöalueelta. Yhteistyön tuloksena vesivisiolle saatiin luotua tulevaisuuden suuntaviivoja, sekä seuraava alustava visiolauseke: Lapväärtin-Isojoen elävä virta monimuotoinen, vakaa ja elinvoimainen.

Syksyllä 2021 työpajatyöskentely jatkuu, kun järjestämme kolmannen vesivision työpajan, jossa vision tavoitteet hioutuvat lopulliseen muotoonsa. Toiveenamme on, että pääsemme taas kasvokkain suunnittelemaan vesistön tulevaisuutta.Sidosryhmätyöskentelyyn osallistuville tahoille lähetetään työpajasta erilliset kutsut, joissa kerrotaan lisätietoja tilaisuuden järjestelyistä.

Vesivisiolle on luotu oma tarinakartta, jossa jokainen pääsee tutustumaan vesistöön ja siihen mitä erilaisia hienoja piirteitä Lapväärtin-Isojoen vesistössä on. Tarinakartan löydät vesivision kotisivuilta osoitteesta www.vesivattenvisio.org.