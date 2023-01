Lapväärtinjoen alaosalla nopeasti lisääntynyt virtaama sai jäät liikkeelle

Sateinen ja lauha sää on nostanut jokien vedenpintoja voimakkaasti Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Sään ennustetaan jatkuvan sateisena myös alkuviikon ajan. Vesi saattaa paikoin nousta ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle, jopa tavanomaisen tulvan tasolle ensi viikon puoliväliin mennessä. Virtaamien nousu on aiheuttanut paikoin myös jäiden liikkumista ja jäiden pakkaantumista suvantoihin. Vesi on noussut alavimmille pelloille.

Lapväärtinjoella vedenpinta nousi jääpadon takia ja vettä tulvi joen reunamille.

Lapväärtinjoen alaosalla nopeasti lisääntynyt virtaama sai jäät liikkeelle, ja jäät kasautuivat Peruksen sillan alapuolelle jääpadoksi. Tämä jääpato nosti yläpuolisen joen pintaa Peruksen mittausasemalla noin 70 cm lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Yöllisen nousun jälkeen vedenpinta on pysynyt vakaana sunnuntaiaamun ja iltapäivän ajan eikä vahinkoja ole tiettävästi aiheutunut. Vesi pääsi virtaamaan jääsuman yli ja ali. Kyrönjoen alaosalla virtaama oli sunnuntaina iltapäivällä noin 120 m3/s. Muutama päivä sitten virtaama oli vain 20 m3/s. Virtaaman ennustetaan nousevan tiistaina tai keskiviikkona noin tasolle 180 - 200 m3/s. Keskimääräinen kevättulvavirtaama Kyrönjoen alaosalla on noin 300 m3/s. Suuri virtaama saattaa saada Kyrönjoellakin jäitä liikkeelle ja aiheuttaa jääpatoja. Jääpadot saattavat nostaa nopeasti yläpuolisen joen pintaa ja aiheuttaa tulvavahinkoja. Lapuanjoella Liinamaassa vedenpinta oli nousemassa tulvarajalle sunnuntai-iltana. Virtaama Lapuanjoen alaosalla oli sunnuntaina iltapäivällä 76 m3/s, kun taas ajankohdan keskimääräinen virtaama on noin 15 m3/s. Kasvaneet virtaamat ovat haurastuttaneet jokijäitä pohjalaismaakunnissa ja jäät ovat vaarallisen ohuita. Jäällä liikkumista on syytä välttää.

Lapväärtinjoella vedenpinta nousi jääpadon takia ja vettä tulvi joen reunamille.

