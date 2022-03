LAPWALL OYJ | Lehdistötiedote 23.3.2022 kello 17:15

LapWall Oyj aloittaa listautumisannin ja aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle

LapWall Oyj (”LapWall” tai ”Yhtiö”) tiedotti 18.3.2022 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa hakemista listattavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”). LapWall suunnittelee käyttävänsä Listautumisannilla kerättävät varat liiketoiminnan ja tuotantokapasiteetin kasvun tukemiseen, mahdollisiin yritysostoihin sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiön hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen alustavasti enintään 1 294 868 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) (”Listautumisanti”) ja valtuuttaa Yhtiön johdon jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille osakkeiden listaamiseksi First Northiin. Listautumisannin merkintäaika alkaa 24.3.2022 kello 9.30.

LapWall lyhyesti

LapWall Oyj on suomalainen vuonna 2011 perustettu puuelementtien valmistaja ja rakennustuoteteollisuusyhtiö. Yhtiön päätuotteita ovat puiset seinäelementit yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, lämpimät kattoelementit, kattoelementtijärjestelmät sekä julkisivuelementit. LapWall on Yhtiön johdon käsityksen mukaan toimialan suurin puuelementtien valmistaja Euroopassa.

LapWallin päätoimipaikka on Pyhännällä ja Yhtiön tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä ja toimipisteet Oulussa ja Vantaalla. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 130 henkilöä. Vuonna 2021 Yhtiön liikevaihto oli 35,5 miljoonaa euroa, käyttökate 6,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa.

Listautumisanti lyhyesti

Yhtiö tarjoaa Listautumisannissa merkittäväksi alustavasti enintään 1 294 868 Yhtiön uutta osaketta. Jos Listautumisanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 551 471 Yhtiön uudella osakkeella (” Lisäosake-erä ”).

”). Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (” Yleisöanti ”), (ii) henkilöstöannista Yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmän jäsenille (” Henkilöstöanti ”) ja (iii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (” Instituutioanti ”).

”), (ii) henkilöstöannista Yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmän jäsenille (” ”) ja (iii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (” ”). Yhtiö arvioi keräävänsä Listautumisannilla noin 5,0 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään, Henkilöstöanti toteutuu täysimääräisesti ja Lisäosake-erä merkitään täysimääräisesti.

Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta (” Merkintähinta ”) on 2,72 euroa. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on noin 9,9 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 2,45 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

”) on 2,72 euroa. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on noin 9,9 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 2,45 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 294 118, Henkilöstöannissa alustavasti enintään 81 633 ja Instituutioannissa alustavasti enintään 919 117 osaketta. Yleisöannissa, Henkilöstöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 10,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 9,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja Lisäosake-erää ei käytetä.

Listautumisannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi kasvaa enintään 13 674 251 Osakkeeseen, edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen, ja 14 225 722 Osakkeeseen olettaen, että Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja EH Konsultointi Oy (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisestä Listautumisannissa tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin. Ankkurisijoittajat ovat antamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 1,7 miljoonalla eurolla.

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myy Yhtiön osakkeita Listautumisannissa.

Yhtiön kaikki operatiivisessa toiminnassa tai hallituksessa olevat nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti ne eivät ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, myy lyhyeksi, tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti ennen Listautumisantia omistamiaan Yhtiön Osakkeita. Edellä mainittu luovutusrajoitus päättyy kunkin osakkeenomistajan 50 prosentin omistusosuutta vastaavien osakkeiden osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta ja 50 prosentin omistusosuutta vastaavien osakkeiden osalta 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy (” Pääjärjestäjä ”). Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa BLF Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy on Yhtiön viestinnällinen neuvonantaja.

”). Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa BLF Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy on Yhtiön viestinnällinen neuvonantaja. Listautumisannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Listautumisen tavoitteet ja hankittavien varojen käyttö

Listautumisannin tavoitteena on kerätä pääomia Yhtiön strategian mukaisen kasvun ja toiminnan laajentamisen mahdollistamiseksi, mahdollistaa investoinnit tuotannon tehokkuuteen ja automatisaatioon sekä CO2-vähennyksiin, laajentaa Yhtiön omistajapohjaa ja luoda osakkeelle likviditeetti, lisätä Yhtiön yleistä tunnettuutta asiakkaiden, kumppanien ja sijoittajien keskuudessa sekä mahdollistaa Osakkeiden tehokkaampi käyttö henkilöstön sitouttamisessa ja mahdollisissa yritysostoissa.

LapWall suunnittelee käyttävänsä Listautumisannilla kerättävät varat liiketoiminnan ja tuotantokapasiteetin kasvun tukemiseen, mahdollisiin yritysostoihin sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Listautuminen ja yhtiöesite

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin First Northiin kaupankäyntitunnuksella LAPWALL. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 12.4.2022 Helsingin Pörssin hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen.

Yhtiö on laatinut Listautumisantia varten First Northin sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen (”Yhtiöesite”), joka on saatavilla sähköisenä versiona Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.lapwall.fi/ipo, Pääjärjestäjän verkkosivustolta osoitteesta www.alexander.fi/lapwall ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (”Nordnet”) verkkosivustolta osoitteesta www.nordnet.fi/fi/lapwall arviolta 23.3.2022 alkaen.

Lisätietoa Listautumisesta ja merkintäpaikoista on saatavilla verkkosivuilla osoitteissa www.lapwall.fi/ipo, www.alexander.fi/lapwall ja www.nordnet.fi/fi/lapwall.

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkaa 24.3.2022 klo 9.30

Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 30.3.2022 klo 16.30

Listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio) 1.4.2022 klo 16.30

Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio) 5.4.2022

Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin (arvio) 11.4.2022

Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio) 11.4.2022

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio) 12.4.2022

Virtuaalinen yhtiöesittely

LapWall järjestää torstaina 24.3.2022 kello 18.00 alkaen virtuaalisen yhtiöesittelytilaisuuden, jossa Yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen ja talousjohtaja Tuomo Riihonen kertovat Yhtiöstä sijoituskohteena. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa https://lapwall.videosync.fi/yhtioesittely

Lisätietoja

Jarmo Pekkarinen

toimitusjohtaja

LapWall Oyj

puh. +358 40 532 5694

Huomautus

