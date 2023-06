LapWall Oyj on tehnyt noin 2 miljoonan euron arvosta elementtitoimitussopimuksia hoiva- ja loma-asuntosegmentteihin

LapWall – ympäristöystävällisen rakentamisen suunnannäyttäjä 13.6.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

LapWall on toimittanut vesikaton Helsingin Kannelmäessä valmistuvaan päiväkotirakennukseen, joka noudattaa materiaalivalinnoissaan yhteispohjoismaista Joutsenmerkki-kriteeristöä. Kohteessa on käytetty LAPWALL LEKO -kattoelementtijärjestelmän tuotteita. Kohde on myös ehdokkaana vuoden 2023 Rakennuslehden järjestämässä Vuoden työmaa -kilpailussa. LapWallin kohteeseen toimittamiin tuotteisiin sitoutui 70 776 kg CO2-ekv /m² eloperäistä hiiltä. Julkisessa rakentamisessa korostuu entistä voimakkaammin ekologinen rakentaminen. ”LapWallin liiketoimintaan on sisäänrakennettu vastuullisuus ja kestävä kehitys. LapWall on hiilijalanjäljeltään negatiivinen eli toimintamme sitoo enemmän hiilipäästöjä kuin aiheuttaa. Kaikille tuotteillemme on laskettu RTS EPD-ympäristöselosteet, joissa tuotteiden koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset on laskettu. Arvot on laskettu alkaen raaka-aineiden hankinnasta, käsittelystä, kuljetuksesta tehtaalle jatkuen tuotantoon sekä tuotteen toimitukseen työmaalle. L